ظرفیت کاخ فلاحتی ایلام برای استفاده عموم مردم بکارگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز سه شنبه در جریان بازدید از مجموعه کاخ فلاحتی شهر ایلام اظهار داشت: قرارگیری این بنای زیبا و تاریخی در مرکز شهر ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه فضاهای گردشگری است ولی متاسفانه تاکنون از این مکان بخوبی بهره برداری نشده است.

وی ادامه داد: شهرداری خواهان واگذاری این مجموعه به این نهاد است تا بتوان با تجهیز و بهسازی آنرا برای استفاده عمومی قرار داد ولی به دلیل اینکه این بنا متعلق به جهاد کشاورزی و یک ارگان دولتی است باید برای واگذاری قیمت گذاری شود.

استاندار ایلام یادآور شد: وجود آثار باستانی، قنات، مجموعه درختان و فضای سبز در کاخ فلاحتی ایلام چشم انداز بسیار زیبایی را ایجاد کرده که در صورت تجهیز امکانات می توان ضمن جذب بیشتر گردشگر زمینه اشتغال چندین نفر را در این مکان فراهم کرد.

سلیمانی دشتکی اضافه کرد: کاخ فلاحتی جزو اموال دولت است و امکان واگذاری آن با تصویب شورای برنامه ریزی از دولت به دولت وجود دارد ولی در شرایط کنونی جهاد کشاورزی در حال احداث ساختمان جدید خود است که چندین سال به طول انجامیده و نیاز مند اعتبار است.

وی گفت: در مرحله اول این مجموعه باید به میراث فرهنگی واگذار شود که روال آن تصویب در شورای فنی و شورای برنامه ریزی استان است اما اگر قرار بر واگذاری به شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی باشد باید قیمت گذاری شود.

وی تاکید کرد: اگر حتی این مجموعه به میراث فرهنگی واگذار شود باید قسمت عمده ای از آن در اختیار شهرداری قرار گیرد زیرا میراث فرهنگی امکانات نگهداری و توسعه این مجموعه را ندارد.

استاندار ایلام از دستگاه های مسئول خواست تا ۲ ماه آینده تصمیم نهایی در خصوص واگذاری مجموعه کاخ فلاحتی شهر ایلام بگیرند.