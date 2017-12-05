نگهداری ۴۰ هزار معلول شدید در مراکز/ استفاده از توان تشکلها

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نحوی نژاد در نشست تخصصی معلولان با وزیر رفاه تأکید کرد: در حال حاضر با یک پدیده اجتماعی مواجه هستیم که باید بیشتر در مورد آن تحقیق و مطالعه کنیم و اخیراً سندی در این خصوص تدوین شده به طوری که توجه ویژه به زنان و کودکان معلول، آموزش های همگانی، اشتغال، مناسب سازی و غیره در آن مدنظر قرار گرفته که تمامی این موارد در اصلاح لایحه حمایت از حقوق معلولان آمده است.

وی افزود: لایحه حمایت از حقوق معلولان با کمترین بستر دولت و پس از انجام کارهای کارشناسی و تخصصی به پایان رسیده و در حال حاضر با رفع تمامی ایرادات شورای نگهبان و مجلس، منتظر تصویب در صحن علنی مجلس هستیم.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه هفته آینده خارج از نوبت این لایحه در صحن علنی مطرح می شود، اظهار داشت: یکی از نمایندگان مجلس با جمع آوری ۵۰ امضاء این لایحه را خارج از نوبت در صحن مطرح خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه در مورد استخدام معلولان در دستگاه های دولتی نیز، رایزنی و مکاتبات لازم انجام شده و در حال حاضر هر استخدامی که در دستگاه دولتی انجام می شود، سهم معلولان در نظر می گیرد.

نحوی نژاد با اشاره به اینکه یک میلیون و ۴۰۰ هزار معلول شدید نیاز به دریافت خدمات دارند، تصریح کرد: این در حالی است که ۴۰ هزار نفر از آنها در مرکز ما نگهداری می شوند.

به گفته وی براساس قرارداد با ۳ کشور اروپایی وضعیت اشتغال معلولان در حال بهبود است.

وی همچنین با اشاره به اینکه نیاز به تأمین وسایل کمک توانبخشی در مراکز محروم به صفر رسیده، اشاره کرد و گفت: هم اکنون استفاده معلولان به وسایل توانبخشی در نقاط مختلف کشور فراهم شده و مشکلی برای تأمین این وسایل ندارند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با تأکید بر اینکه از نظرات کارشناسی تشکل های معلولان استفاده می کنیم، افزود: به طور حتم نظرات شما در برنامه ها و اقدامات سازمان بهزیستی مدنظر قرار می گیرد و از طرف رئیس سازمان بهزیستی به شما قول می دهم که در کنار شما باشیم.