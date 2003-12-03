آمريكا به عنوان مسئول اصلي كشتار سامرا بايد محاكمه شود

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه دولتي الاهرام مصر درسرمقاله امروز تحت عنوان " كشتار سامرا و ضرورت اجراي تحقيق مستقل بين المللي در مورد آن " نوشت : شهر سامراي عراق شاهد كشتارخونين بود، كشتاري كه به قرباني شدن 54 عراقي و زخمي شدن شمار زيادي منجر شد.

الاهرام افزود : نظاميان اشغالگر تلاش كردند تا جنايت خود را با بهانه جلوگيري ازحمله اين عراقي ها به كاروان آمريكايي به گونه اي توجيه كنند ، در حالي كه شهروندان عراقي كه شاهد جنايت بوده اند، تاكيد كردند كه اكثر قربانيان ازغير نظاميان بودند كه هيچ ارتباطي با گروههاي مقاومت نداشته اند.

روزنامه الاهرام درادامه نوشت : به رغم اينكه آمريكا و انگليس بدون مجوز جامعه بين الملل به عراق حمله كرده و آن را به اشغال خود درآوردند ،اما شوراي امنيت سازمان ملل اين اشغالگري را مشروعيت داد و در نتيجه نظاميان اشغالگر در مقابل سازمان ملل و جهانيان در مورد حوادث كنوني عراق مسئول هستند.

اين روزنامه تاكيد كرد : بايد در مورد كشتار مردم سامرا به دست نظاميان اشغالگرآمريكايي تحقيق مستقل بين المللي و بي طرف صورت گيرد تا دايره خشونت وحشتناك اشغالگران كه ملت عراق درمعرض آن قرارگرفته اند ، متوقف شود .

روزنامه الاهرام نوشت: اگرتحقيق جهاني مستقل در مورد اين جنايت انجام شود، قطعا درمقابل رفتار تجاوزكارانه و انتقامجويانه اشغالگران آمريكايي بر ضد ملت عراق ، يك سدي ايجاد خواهد شد هر چند درصورت تحقيق آن، رنج و محنت ملت عراق و تراژدي اين كشور پايان نخواهد يافت و پايان اين رنج ها و محنت ها تنها در صورت خروج فوري اشغالگران و اعاده حاكميت ملت عراق محقق خواهد شد.

الاهرام نوشت : تنها راه مشكل عراق و پايان يافتن سختي هاي ملت عراق، برگزاري انتخابات آزاد و سالم تحت نظارت سازمان ملل متحد و سازمانهاي بين المللي است تا حكومتي منتخب از سوي ملت عراق وعراقي آزاد و دموكراتيك كه به اراده و راي و حقوق ملت عراق احترام بگذارد ، تشكيل شود.

الاهرام تاكيد كرد: اين دولت منتخب تنها زماني مي تواند شكل بگيرد كه نظاميان اشغالگر درعراق نباشند ، اشغالگراني كه حاكميت و آزادي اين كشور بزرگ را نقض كرده اند .

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