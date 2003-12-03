به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه دولتي الاهرام مصر درسرمقاله امروز تحت عنوان " كشتار سامرا و ضرورت اجراي تحقيق مستقل بين المللي در مورد آن " نوشت : شهر سامراي عراق شاهد كشتارخونين بود، كشتاري كه به قرباني شدن 54 عراقي و زخمي شدن شمار زيادي منجر شد.
الاهرام افزود : نظاميان اشغالگر تلاش كردند تا جنايت خود را با بهانه جلوگيري ازحمله اين عراقي ها به كاروان آمريكايي به گونه اي توجيه كنند ، در حالي كه شهروندان عراقي كه شاهد جنايت بوده اند، تاكيد كردند كه اكثر قربانيان ازغير نظاميان بودند كه هيچ ارتباطي با گروههاي مقاومت نداشته اند.
روزنامه الاهرام درادامه نوشت : به رغم اينكه آمريكا و انگليس بدون مجوز جامعه بين الملل به عراق حمله كرده و آن را به اشغال خود درآوردند ،اما شوراي امنيت سازمان ملل اين اشغالگري را مشروعيت داد و در نتيجه نظاميان اشغالگر در مقابل سازمان ملل و جهانيان در مورد حوادث كنوني عراق مسئول هستند.
اين روزنامه تاكيد كرد : بايد در مورد كشتار مردم سامرا به دست نظاميان اشغالگرآمريكايي تحقيق مستقل بين المللي و بي طرف صورت گيرد تا دايره خشونت وحشتناك اشغالگران كه ملت عراق درمعرض آن قرارگرفته اند ، متوقف شود .
روزنامه الاهرام نوشت: اگرتحقيق جهاني مستقل در مورد اين جنايت انجام شود، قطعا درمقابل رفتار تجاوزكارانه و انتقامجويانه اشغالگران آمريكايي بر ضد ملت عراق ، يك سدي ايجاد خواهد شد هر چند درصورت تحقيق آن، رنج و محنت ملت عراق و تراژدي اين كشور پايان نخواهد يافت و پايان اين رنج ها و محنت ها تنها در صورت خروج فوري اشغالگران و اعاده حاكميت ملت عراق محقق خواهد شد.
الاهرام نوشت : تنها راه مشكل عراق و پايان يافتن سختي هاي ملت عراق، برگزاري انتخابات آزاد و سالم تحت نظارت سازمان ملل متحد و سازمانهاي بين المللي است تا حكومتي منتخب از سوي ملت عراق وعراقي آزاد و دموكراتيك كه به اراده و راي و حقوق ملت عراق احترام بگذارد ، تشكيل شود.
الاهرام تاكيد كرد: اين دولت منتخب تنها زماني مي تواند شكل بگيرد كه نظاميان اشغالگر درعراق نباشند ، اشغالگراني كه حاكميت و آزادي اين كشور بزرگ را نقض كرده اند .
روزنامه دولتي الاهرام مصر :
آمريكا به عنوان مسئول اصلي كشتار سامرا بايد محاكمه شود
روزنامه دولتي الاهرام مصر با مقصر خواندن آمريكا در جنايت نظاميان اين كشور در كشتار مردم بي دفاع سامرا خواستار انجام تحقيق مستقل بين المللي در مورد اين جنايت و مجازات مسببين اين فاجعه شد.
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