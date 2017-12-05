مشکلات دانشجویان صنعت نفت قابل حل توسط مسئولان این دانشگاه نیست 

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالنبی هاشمی پیش از ظهر امروز در جمع دانشجویان دانشکده شهید تندگویان نفت آبادان با بیان اینکه تقارن سفر و بازدید هیئت بلند پایه و ویژه وزارت نفت به آبادان با میلاد رسول اکرم(ص) را به فال نیک می گیرم و امیدوارم این سفر برای دانشگاه ما سبب خیر و برکت باشد، افزود: امید می رود تا مسئولان وزارت نفت از نزدیک در جریان مشکلاتی باشند که مدتها است گریانگیر دانشگاه، دانشجویان و فارغ التحصیلان ما شده است.

وی اظهار کرد: اگرچه من و همکاران ما در هیئت رئیسه دانشگاه به دلیل غیر ملموس بودن نتایج تلاشها و پیگیریهای قبلی از سوی برخی دانشجویان و فا رغ التحصیلان متهم به عدم پیگیری و انجام وظایف مربوطه در این باره شدیم و گاها مورد بی مهری و حتی گاهی بی احترامی نیز قرار گرفتیم اما مسئولان سابق و فعلی وزارت نفت شاهد و گواه هستند که مسئولان دانشگاه در حد توان خود پیگیر حل این مشکلات بوده و خواهند بود.

هاشمی تصریح کرد: به طور انصاف و حق این مطالبات و مشکلات به تنهایی توسط مسئولان دانشگاه قابل حل و فصل نیست و به رغم پیگیریهای صورت گرفته همچنان لاینحل و یا مبهم باقی مانده است.

رئیس دانشگاه صنعت نفت گفت: امروز فرصتی است تا یکی از مسائل و مشکلات بزرگترین و قدیمی ترین مرکز تخصصی آموزش عالی صنعت نفت که با ۷۸ سال سابقه در خدمت صنعت نفت درخشیده و وظیفه تربیت و تعلیم بهترین و زبده ترین نیروهای مورد نیاز صنعت نفت عظیم را در کشور عهده دار بوده را از نزدیک مرور کنیم.

هاشمی افزود: از بیطرف معاون وزیر نفت و مسئولان استدعا دارم تا با سعه صدر و بزرگ منشی، درد دلهای دانشجویان را از نزدیک شنوا باشند. آنها فرزندان، برادران و خواهران عزیز ما هستند که دغدغه هایی دارند و امیدوارند تا این مشکلات به گوش شما برسد تا راه حلی برای برون رفت از وضعیت فعلی که همچون طوفانی سهمگین کشتی سالخورده ما را هدف آماج خود قرار داده، بیابید.

وی اظهار کرد: از دانشجویان می خواهم تا خارج از جو احساسی و در فضایی صمیمانه و رعایت شان مجلس درخواستهای خود را از مسئولان بخواهند.