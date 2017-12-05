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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۸

در آستانه روز دانشجو صورت گرفت؛

ادامه روند اعتراض به پولی شدن آموزش عالی/ تجمع در ۲ دانشگاه دیگر

ادامه روند اعتراض به پولی شدن آموزش عالی/ تجمع در ۲ دانشگاه دیگر

در ادامه روند اعتراض دانشجویی به پولی شدن آموزش عالی، در آستانه روز دانشجو، امروز دانشجویان دانشگاه های صنعتی شریف و دانشگاه نیشابور نیز به جمع تجمع کنندگان پیوستند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته، دانشجویان دانشگاه های تهران، شهیدبهشتی، علامه طباطبایی و خوارزمی در اعتراض به پولی شدن آموزش عالی و خصوصی سازی آموزش عالی تجمع اعتراضی جداگانه ای تشکیل دادند.

در ادامه روند اعتراض دانشجویی به پولی شدن آموزش عالی، امروز دانشجویان دانشگاه های صنعتی شریف و دانشگاه نیشابور تجمع های جداگانه ای را برگزار کردند.

تجمع دانشجویان صنعتی شریف مقابل سلف دانشگاه و در اعتراضی به کالایی سازی آموزش و دیگر عرصه های اقتصادی، اجتماعی انجام گرفت.

و دانشجویان دانشگاه نیشابور نیز علاوه بر اعتراض به پولی شدن آموزش عالی به پولی شدن پارکینگ دانشگاه و بی توجهی مسئولان دانشگاه به شورای صنفی تجمع کردند.

کد مطلب 4164009
زهرا سیفی

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