ادامه روند اعتراض به پولی شدن آموزش عالی/ تجمع در ۲ دانشگاه دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته، دانشجویان دانشگاه های تهران، شهیدبهشتی، علامه طباطبایی و خوارزمی در اعتراض به پولی شدن آموزش عالی و خصوصی سازی آموزش عالی تجمع اعتراضی جداگانه ای تشکیل دادند.

در ادامه روند اعتراض دانشجویی به پولی شدن آموزش عالی، امروز دانشجویان دانشگاه های صنعتی شریف و دانشگاه نیشابور تجمع های جداگانه ای را برگزار کردند.

تجمع دانشجویان صنعتی شریف مقابل سلف دانشگاه و در اعتراضی به کالایی سازی آموزش و دیگر عرصه های اقتصادی، اجتماعی انجام گرفت.

و دانشجویان دانشگاه نیشابور نیز علاوه بر اعتراض به پولی شدن آموزش عالی به پولی شدن پارکینگ دانشگاه و بی توجهی مسئولان دانشگاه به شورای صنفی تجمع کردند.