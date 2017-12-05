به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «بت شکن ها» به خوانندگی مشترک محسن توسلی و حامد سلیمان داود همزمان با فرارسیدن میلاد حضرت محمد(ص) و هفته وحدت منتشر شد. این اثر موسیقایی که با حمایت سفارت جمهوری اسلامی ایرانی در سوریه تولید شده از جمله آثاری است که در آن برای اولین بار یک خواننده شیعه در کنار یک خواننده سنی برای هفته وحدت کاری را با هدف مشترک تولید کرده اند.

قاسم صرافان شاعر قطعه فارسی، مرتضی حیدری آل کثیر شاعر بخش عربی، امید رهبران تنظیم کننده، حامد سلیمان داود خواننده سوریه ای به عنوان خواننده بخش عربی و محسن توسلی به عنوان خواننده بخش فارسی در این قطعه گروه اجرایی را تشکیل می دهند.