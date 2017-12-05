  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰

همزمان با فرارسیدن میلاد حضرت رسول (ص)

محسن توسلی و حامد سلیمان داود «بت‌شکن‌ها» را منتشر کردند

محسن توسلی و حامد سلیمان داود «بت‌شکن‌ها» را منتشر کردند

همزمان با فرارسیدن میلاد حضرت محمد (ص) و هفته وحدت قطعه «بت شکن ها» به خوانندگی مشترک محسن توسلی و حامد سلیمان داود منتشر شد.

دریافت 8 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «بت شکن ها» به خوانندگی مشترک محسن توسلی و حامد سلیمان داود همزمان با فرارسیدن میلاد حضرت محمد(ص) و هفته وحدت منتشر شد. این اثر موسیقایی که با حمایت سفارت جمهوری اسلامی ایرانی در سوریه تولید شده از جمله آثاری است که در آن برای اولین بار یک خواننده شیعه در کنار یک خواننده سنی برای هفته وحدت کاری را با هدف مشترک تولید کرده اند.

قاسم صرافان شاعر قطعه فارسی، مرتضی حیدری آل کثیر شاعر بخش عربی، امید رهبران تنظیم کننده، حامد سلیمان داود خواننده سوریه ای به عنوان خواننده بخش عربی و محسن توسلی به عنوان خواننده بخش فارسی در این قطعه گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

کد مطلب 4164010
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها