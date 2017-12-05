مسابقه الکترونیکی «نمازِ بهتر» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پانزدهم آذرماه هم‌زمان با سالروز میلاد مسعود نبی اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) تا سوم بهمن ماه مطابق با سالروز میلاد حضرت زینب (س) مسابقه‌ای اینترنتی را با هدف ترویج و تعمیق فرهنگ نماز برگزار می‌کند و جوایز نقدی ارزشمندی را به برگزیدگان تقدیم خواهد کرد.

این مسابقه که با همکاری سامانه آموزش الکترونیکی حامیم و با بهره‌گیری از جدیدترین و جذاب ترین روش های تعامل اینترنتی برگزار می شود، شامل سه رشته« درست خوانی نماز»، « معانی نماز» و « غنچه های نماز» است و عموم علاقمندان در مقاطع سنی گوناگون می توانند در هر یک از دو رشته نخست شرکت کنند و برای تشویق نسل آینده ساز، کودکان خود را در رشته های غنچه های نماز شرکت دهند.