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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۸

با حمایت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

مسابقه الکترونیکی «نمازِ بهتر» برگزار می شود

مسابقه الکترونیکی «نمازِ بهتر» برگزار می شود

بزرگ‌ترین مسابقه فرهنگی در حوزه نماز با حمایت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فضای مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پانزدهم آذرماه هم‌زمان با سالروز میلاد مسعود نبی اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) تا سوم بهمن ماه مطابق با سالروز میلاد حضرت زینب (س) مسابقه‌ای اینترنتی را با هدف ترویج و تعمیق فرهنگ نماز برگزار می‌کند و جوایز نقدی ارزشمندی را به برگزیدگان تقدیم خواهد کرد.

این مسابقه که با همکاری سامانه آموزش الکترونیکی حامیم و با بهره‌گیری از جدیدترین و جذاب ترین روش های تعامل اینترنتی برگزار می شود، شامل سه رشته« درست خوانی نماز»، « معانی نماز» و « غنچه های نماز» است و عموم علاقمندان در مقاطع سنی گوناگون می توانند در هر یک از دو رشته نخست شرکت کنند و برای تشویق نسل آینده ساز، کودکان خود را در رشته های غنچه های نماز شرکت دهند.

کد مطلب 4164011

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