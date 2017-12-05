جزئیات قتل سه عضو یک خانواده در شهرستان گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار مهدی انصاری در رابطه با این موضوع افزود: پس از گزارش این جوان، مأموران نیروی انتظامی به محل حادثه اعزام و صحت این وقایع را با مستندات تأیید کردند.

انصاری تصریح کرد: این حادثه یکشنبه شب رخ داد و قاتل دو برادر معلول و پدر ۸۴ ساله خود را در یک خودروی پراید سوار کرد و آنها را به بیرون از شهر دوگنبدان مرکز شهرستان گچساران انتقال داد.

فرمانده انتظامی استان گفت: قاتل برادران خود را به نزدیکی آبشار "کیوان" برده و آنها را به داخل آب هل داده و چون هیچ کدام مهارت شنا نداشتند در آب غرق شدند.

وی بیان کرد: این جوان سپس پدر خود را در روستای "گناوه" در ۱۵ کیلومتری شهر دوگنبدان با اسلحه کمری به قتل رساند.

انصاری تاکید کرد: بنابر اظهارات این قاتل ۲۷ ساله، خستگی از پدر و برادران علت قتل ذکر شده است.

وی اظهار داشت: با همکاری امدادگران، دستگاه‌های اجرایی متولی و مردم، جسد دو برادر عصر دیروز از آب بیرون کشیده شد و جسد هر سه نفر برای بررسی و تشریفات قانونی به شهر دوگنبدان منتقل شد.

انصاری در پایان خاطرنشان کرد: از رسانه‌های ارتباط جمعی درخواست داریم تا هنگام وقوع چنین حوادثی قبل از انعکاس، جهت اطلاع رسانی دقیق، موضوع را از متولیان امر و منابع رسمی پیگیری کنند.