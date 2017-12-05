بهره گیری از فرهنگ اسلامی برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله زین‌العابدین قربانی ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل و جمعی از مدیران ثبت احوال گیلان اظهار کرد: ترویج درست آموزه های اسلامی در جامعه ضروری است.

وی با بیان اینکه حفظ حرمت و حریم میان زن و مرد سبب ایجاد پیوند عمیق میان قلب‌های آنها می‌شود، افزود: بیان جمله «دوست دارم» از سوی مرد به همسر خود بهترین کلام و تأثیرفراوان آن بر ایجاد این پیوند می شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تأکید برضرورت استفاده از فرهنگ اسلامی در راستای کاهش آمار طلاق درخانواده ها، گفت:الگو قراردادن فرهنگ اسلامی در رأس فعالیت های دانشگاهی و خانواده ها سبب ایجاد محیط امن برای خانواده می شود.

وی با بیان اینکه یکی از اولویت های نظام مقدس جمهوری اسلامی ترویج فرهنگ اسلامی است، تصریح کرد: برگزاری مراسمات دعا و نیایش و جلسات قرآنی سبب گسترش فرهنگ اسلامی در سطح جامعه و ایجاد اعتماد در محیط خانواده ها شده است.

آیت الله قربانی در ادامه نظام مقدس اسلامی را قطب و نقطه عطف آزادی خواهان جهان اسلام دانست و یادآورشد: باید تلاش کنیم تا با توجه به بیانات مقام معظم رهبری سبب ارتقای سطح فرهنگی جامعه شویم.

وی با بیان اینکه توسعه در هر زمینه ای باید با فرهنگ همراه باشد، اظهار کرد: توسعه در بخش های مختلف زمانی که برگرفته از فرهنگ اسلامی بوده و از آن بهره مند باشد در مسیر صحیح قرار می گیرد.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه فرهنگ جامعه را می‌توان با کمک رسانه‌ها، سخنرانی‌ها، آموزش و پرورش و برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌ها ارتقا داد، افزود : همه باید تلاش کنیم فرهنگ جامعه ارتقا پیدا کند.