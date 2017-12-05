فردا شاهد نبرد استاد و شاگرد در مشهد هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد فلاحت‌زاده ظهر سه شنبه در نشست خبری قبل از دیدار تیم‌های پدیده خراسان و گسترش فولاد تبریز اظهار کرد: این بازی، بازی استاد و شاگردی است. شاگردان فیروز کریمی مثل تارتار، مهاجری و کمالوند الان برای خودشان مربیان خوبی شده‌اند و نتایج خوبی می‌گیرند. آنها شاگردان موفقی برای کریمی بودند، اما کریمی فوت و فن آخر را به آنها یاد نداده است که نتوانند مقابل خودش نتیجه بگیرند.

وی افزود: این اولین بازی ما در ورزشگاه امام رضا (ع) است و امیدوارم این ورزشگاه برای ما خوب باشد. ما بازی در این ورزشگاه را به فال نیک می‌گیریم.شما دیدید که آندرانیک تیموریان هفته گذشته به جمع‌مان اضافه شد و توانستیم چه نتیجه خوبی بگیریم. ببینید که چقدر آمدن یک بازیکن در یک تیم تأثیرگذار بود. آندو توانست بچه‌ها را جمع کند و میانه میدان را در اختیار بگیرد.

مربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز گفت: نقی‌زاده، امین خطیبی و میلاد فخرالدینی هم دیگر مصدومان ما هستند که اگر به تیم اضافه شوند، شرایط‌مان بهتر می‌شود. اکنون در نیم‌فصل هم هستیم و چند بازیکن را از دست می‌دهیم تا بازیکنان جدید بگیریم و یک تیم خوب را راهی میدان کنیم.

وی به بهبود وضعیت گسترش فولاد پس از حضور فیروز کریمی اشاره و ابراز کرد: کاری که ما می‌کنیم، کار تیمی است. درست است که تک مهاجم شاخص نداشته‌ایم، اما بازیکنان جوان و خوبی داریم. در این مدت پیمان بابایی عصای دست ما بوده است.

فلاحت زاده ادامه داد: هدف ما اول رساندن مصدومان و سپس جلوگیری از مصدومیت‌ها بود که این کار را به‌خوبی انجام دادیم و توانستیم جلوی مصدومیت مجدد بازیکنان را بگیریم. با مدیریت بسیار خوب آقای نصیرزاده و همکاری که بوده است، توانستیم امتیازات خوبی جمع کنیم. شما هفته قبل هم اگر دیده باشد، سایپا را با یک نتیجه خوب در تبریز بردیم، سایپایی که خیلی خوب امتیاز جمع کرده است و با حضور علی دایی تیم خیلی خوبی دارد، اما به کمک بچه‌ها و تاکتیک‌هایی که در نظر گرفته بودیم بازی را بردیم. امیدوارم چهارشنبه هم به یک پیروزی خیلی خوب برسیم.