به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران روز سه شنبه در بیست و هفتمین جلسه شورا اظهار کرد: این طرح به منظور رفع مزاحمت از پیاده‌روها، افزایش ضریب ایمنی، ساماندهی وضعیت زیبایی بصری پیاده‌روها وکاهش ورود موتور سیکلت در پیاده‌رو ها ارائه شده است.

وی گفت: بر اساس این طرح شهرداری تهران موظف است ظرف مدت سه ماه برنامه عملیاتی جهت رفع مزاحمت موتور سیکلت‌ها را به شورای شهر تهران ارایه دهد.

علیخانی یادآور شد: شهرداری تهران همچنین مکلف است پیشنهادات جانمایی پارکینگ‌های عمومی موتور سیکلت‌ها را نیز به شورای شهر تهران ارایه کند.

ابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر در ادامه با مخالف با این طرح گفت: ورود موتور سیکلت به پیاده‌رو ممنوع است و قانون آن هم وجود دارد ‌پس لازم نیست که قانون دیگری مصوب کنیم.

وی گفت: باید برای تصویب این قانون نماینده راهنمایی و رانندگی حضور داشته باشند و نظرات خود را ارائه کنند.

زهرا نژاد بهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران نیز در این جلسه به عنوان موافق با طرح یادشده، اظهار کرد: ۷۰ درصد کشته‌های تصادفات تهران عابران پیاده هستند و من از این طرح حمایت می‌کنم.

وی در واکنش به تذکر امینی درباره لزوم حضور نمایندگان راهنمایی و رانندگی در زمان تصویب این طرح نیز گفت: در کمیسیون و کمیته‌های کارشناسی نمایندگان اداره راهنمایی رانندگی حضور داشتند.

وی با بیان اینکه در خصوص ورود موتورسیکلت ها به پیاده رو خیابان، قانون وجود دارد گفت: اما در این طرح مجددا تاکید شده و تجربه نشان داده قوانینی که روی آن‌ها بحث و نظر مجدد وجود دارد، بیشتر دیده می شوند.

وی افزود: این طرح هیچ مغایرتی با قوانین گذشته ندارد و تاکید موکد است.

همچنین اعضای شورای شهر در این جلسه با ۱۵ رای حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر را به عنوان نماینده شورا در کمیسیون بدوی رسیدگی به کفالت نظام وظیفه انتخاب کردند.

اعضای شورای شهر همچنین در این جلسه بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به شناسایی، اندازه گیری و گزارشگری بدهی های، تعهدات و ذخایر» را از دستور خارج کردند.