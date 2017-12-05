افزایش ۳۰ درصدی تولید چغندر در قوچان

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حدود ۸۰۰ هزار سطح زیر کشت چغندر در قوچان داشتیم که به دلیل خرید تضمینی، سطح کشت این محصول بیشتر شده است و امسال نسبت به میزان مشابه سال قبل، پیش بینی ۳۰ درصد افزایش تولید چغندر را داریم.

وی افزود: همچنین امسال پیش بینی ۳۷ هزار تن برداشت چغندر داریم که به کارخانجات شیروان و چناران ارسال می شود.

رئیس جهاد کشاورزی قوچان به سرما زدن ۸۰ درصد محصول کلزا اشاره کرد وگفت: امسال طبق برنامه ای که داشتیم قرار شد ۳۸۴ هکتار کلزا کشت شود ولی عملا ۱۱۵ هکتار کشت و تمامی خسارت به بیمه شدگان پرداخت شد.

جنانی در خصوص سطح زیر کشت محصولات کشاورزی نیز گفت: سطح زیر کشت گندم آبی در قوچان 4 هزار و پانصد هکتار، جو آبی 3 هزار و پانصد هکتار و دیم نیز 6 هزار و 500 هکتار بوده و با وجود سطح زیر کشت پایین آمده که آن هم به جهت پایین بودن قنات، چاه ها و رودخانه های آبی بوده است.

وی افزود: امسال در گندم دیم به دلیل مسائل بذر با مشکل برخورد کردیم به گونه ای که میزان تولید پایین آمد وباید با تامین بذر مرغوب از بخش خصوصی این مشکل برطرف شود.