به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا متین فر ظهر سه شنبه در همایش روز جهانی خاک با اشاره به عدم قطعیت در مساحت اراضی قابل کشت کشور اظهار داشت: بخش خاک چالش های متعددی دارد و هنوز آمار دقیقی از میزان فرسایش خاک در ایران نداریم و تنها به صورت برآوردی آماری اعلام می شود.

وی با بیان اینکه بر اساس برآوردها سالانه ۲ میلیارد تن خاک در کشور دچار فرسایش می شود، تصریح کرد: این میزان فرسایش خاک، شامل خسارت ۵۶ میلیارد دلاری به منابع خاک می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان با تاکید بر اینکه تغییر کاربری اراضی مثل خوره به جان اراضی کشاورزی و باغی افتاده است، افزود: از سوی دیگر شوری ثانویه را در خاک ها می بینیم، این مشکل در دشت «سیلاخور» لرستان به وضوح دیده می شود و سالانه هزاران هکتار از اراضی کشور دچار شوری ثانویه می شوند.

متین فر با اشاره به اینکه نقشه های خاک در ایران هنوز به روز نشده اند، تصریح کرد: متاسفانه از دیگر مشکلاتی که در حوزه منابع خاک وجود دارد، بهره برداری نامتناسب با پتانسیل اراضی است.

وی با بیان اینکه روش های خاکشناسی رقومی برای احصای ظرفیت ها و تهدیدهای منابع خاک کشور باید به کار گرفته شود، تصریح کرد: خاکشناسی رقومی، شامل روش های مبتنی بر قابلیت های سامانه کامپیوتری، اطلاعات مکانی و سیستم داده های رقومی توصیفی است که با صرف وقت و هزینه کم اجرا می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان با تاکید بر اینکه برآورد میزان ماده آلی خاک، میزان فرسایش خاک، رطوبت خاک و منابع آب زیرسطحی با بهره گیری از روش های خاکشناسی رقومی امکان پذیر است، افزود: بسیاری از کشورهای دنیا نقشه های خاک را به وسیله همین روش ها به روز می کنند و این در حالی است که در ایران بیش از ۴۰ سال است که نقشه های خاک به روز نشده اند.