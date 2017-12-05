بیرجند مقصد اقلیم خاص شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم بای سلامی در همایش سرمایه گذاری و اشتغال خراسان جنوبی بیان کرد: تا سیاست درست نشود اقتصاد درست نمی شود.

وی بیان کرد: امروز ساختار تولید و اشتغال در جهان متحول شده و شیوه های سنتی پاسخگو نیست.

بای سلامی با بیان اینکه عصر سنتی گذشته و وارد فراپست مدرن رسیده ایم، افزود: اگر در اقتصاد به ای تی سی توجه نشود، نابود می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دومشکل بزرگ آب و بیکاری در کشور وجود دارد، افزود: امروزه گردشگری به مهم ترین صنعت جهان تبدیل شده است.

معاون رئیس جمهور در میراث فرهنگی و گردشگری بیان کرد: گردشگری می تواند یکی از ارکان های مهم توسعه پایدار باشد.

وی با بیان اینکه صنعت گردشکری در کشور ما سنتی، محدود و پراکنده است، اظهار کرد: فقر نظری و فقر دانش نسبت به صنعت گردشگری نیز باید جبران شود.

عضو شورای عالی گردشگری و میراث فرهنگی با بیان اینکه گردشگری دارای کارکردهای زیادی است، افزود: درامدزایی و اشتغال زایی از مهم ترین کارکردهای این صنعت است.

بای سلامی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰ درصد مردم جهان به طور مستقیم در صنعت گردشگری مشغول فعالیت هستند.

وی نیروی انسانی را یکی از ظرفیت های مهم خراسان جنوبی دانست و گفت: استانی با دارای منابع استانی قوی نمی تواند محروم باشد.

بای سلامی با تاکید بر اینکه باید نیروی انسانی را مدیریت کنیم، افزود: باید از ظرفیت های موجود در هر استان به طور مطلوب استفاده شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰۰ اثر تاریخی خراسان جنوبی ثبت شده اند، افزود: همچنین این سه اثر میراثی جهانی داشته که باید مورد توجه قرار گیرد.

بای سلامی بیان کرد: وجود تاریک ترین نقطه دنیا و داشتن فرهنگی خاص در خراسان جنوبی می تواند ظرفیت هایی عظیم برای سرمایه گذاری باشد.

عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری بیان کرد: متاسفیم که جنوب و شرق کشور به دلیل بی سیاستی خودمان در حال تخلیه است.

بای سلامی با بیان اینکه شهرستان بیرجند می تواند مقصد اقلیم خاص شود، افزود: باید با نادیده گرفتن برخی ضعف ها، ظرفیت ها و فرصت ها را تبدیل به تجارت کنیم.

وی با اشاره به مزیت های اقتصاد گردشگری بیان کرد: در صنعت گردشگری بر عکس صنعت نفت، پول مستقیم به دست مردم می رسد.

وی با بیان اینکه پیشنهاد شده که شورای عالی میراث فرهنگی در استان هل تشکیل شود، اظهار کرد: برای این امر بسیاری از بسترها آماده است.

وی بیان کرد: تا زمانی که تولید و اشتغال را درک نکرده و از دانش استفاده نکنیم، دچار مشکل خواهیم شد.

بای سلامی اظهار کرد: اگر یک درصد در بحث گردشگری حرکت کنیم، چهار درصد رشد اقتصاد را خواهیم دلشت.

با اشاره به هتل کویر بیرجند بیان کرد: باید این هتل به قطب گردشگری تبدیل شود.