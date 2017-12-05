تاکید رئیس جمهور صیانت از حقوق شهروندی است

به گزارش خبرنگار مهر، وجیه الله خمتگزار روز سه شنبه در دیدار با استاندار قزوین در خصوص توجه مدیران دستگاههای اجرایی به جلب رضایت مردم نکاتی را یادآورشد.

خدمتگزار در حاشیه این دیدار در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: بر اساس آماری که ازسامانه «سامد» در سراسر کشور استخراج شده و با بررسی درخواستهای مردمی که در سفرهای ریاست جمهور اعلام شده بیشترین نیازها و توقعات مردم جمع آوری شده است.

وی افزود: بیشترین درخواستها در سامانه سامد در حوزه اشتغال است که امیدواریم مسئولان از امکاناتی که در اختیار دارند و بویژه بخش خصوصی در جذب سرمایه گذاری همت کنند تا این درخواستها جواب داده شود.

خدمتگزار تصریح کرد: حدود ۷۰ هزار مراجعات و مکاتبات در سامد بررسی شد و مشخص شد بیش از ۸۸ درصد درخواستها مربوط به حوزه اشتغال و دریافت تسهیلات بانکی است.

وی اضافه کرد:یکی از مباحث مهم در دولت حقوق شهروندی و جلب رضایت مردم است و دفاتر بازرسی دراستانها وظیفه دارند که خواسته های مردم را پیگیری کنند تا از سوی ادارات جواب داده شود.

وی اظهارداشت: اگر به درخواستهای مردمی رسیدگی نشود مردم می توانند به بازرسی وزارت کشور مراجعه کنند و تا نتیجه نهایی ما وظیفه داریم آن را پیگیری کنیم.

رئیس مرکز بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که بیشترین نارضایتی در کدام دستگاههای اجرایی است اظهارداشت: البته نمی توان اریابی متعادلی در این خصوص داشت زیرا حجم فعالیت و خدمات دستگاهها متفاوت است و نحوه و نوع خدمات در میزان رضایت مندی تاثیرگذار است.

وی اضافه کرد: با توجه به خدمات تعریف شده طبیعی است که برخی ادارات و نهادها مراجعه کمتری دارند و در مقایسه با اداراتی که مراجعات آنها گسترده است باید قضاوت عادالانه ای صورت گیرد تا حقی ضایع نشود.

خدمتگزار بیان کرد: همه مسئولان درحد امکانات بایدخدمات مطلوب و شایسته و در کوتاهترین زمان ممکن را به مردم ارائه کنند و کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی گفت: بر اساس ماموریت ها و خواسته هایی که مردم دارند و وظایفی که دستگاهها باید انجام دهند به نظر می رسد همه مسئولان دارند تلاش می کنند و باید در کوتاهترین زمان خدمت رسانی کنند و هر کس در دریافت خدمت مشکل داشته باشند می توانند با مراجعه به دفاتر آنها را مطرح کنند و ما پیگیر مسائل خواهیم بود.

رئیس مرکز مدیریت بازرسی و عملکرد بازرسی وزارت کشوراظهارامیدواری کرد با خدمت رسانی صادقانه زمینه جلب رضایت عمومی در جامعه فراهم شود.