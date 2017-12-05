افزایش ۴۰۰ درصدی ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر کشور طی ۴ سال اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران، که با حضور محمد حسین مقیمی، استاندار تهران و اعضا شورا برگزار شد، طی سخنانی با بیان این که طی 4 سال گذشته سامان دهی معتادان متجاهر در کشور شتاب گسترده ای را تجربه کرده است، افزود: اوج حساسیت در خصوص سامان دهی معتادان متجاهر در تهران بوده است.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اضافه کرد: ظرفیت سازی برای نگهداری و ساماندهی معتادان در استان تهران طی چهار سال اخیر به بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: معتاد در بدنه جامعه است و معتاد متجاهر در خیابان ها است و باید بیش از پیش به این قشر و سامان دهی آن ها اهمیت دهیم.

مویدی رسیدگی به وضعیت معتادان متجاهر که در ملا عام و خیابان ها حضور دارند را مورد تاکید قرار داد و گفت: سامان دهی و نگهداری از معتادان متجاهر و کمک به آن ها برای بازگشت به زندگی عادی از اولویت های ستاد مبارزه با مواد مخدر است.