حبیب العادلی وزیر کشور اسبق مصر بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حبیب العادلی وزیر کشور اسبق مصر از سوی نیروهای پلیس مصر بازداشت شد تا احکام صادره زندان درحق وی اجرایی شود.

شایان ذکر است که حبیب العادلی به مدت ۱۴ سال وزیر کشور مصر بود که در ایجاد حالت خفقان امنیتی زمان حسنی مبارک نقش بارزی داشت. وی پس از انقلاب مردم مصر در سال ۲۰۱۱ در پرونده های زیادی تحت محاکمه قرار گرفت که از بسیاری آنها تبرئه شد و در دو مورد به هفت سال حبس متهم شد اما از زمان صدور حکم دادگاه جنایی یعنی در ماه آوریل گذشته، وی فرار کرده بود که امروز بازداشت شد.

دادگاه جنایی قاهره در ماه آوریل(اواخر فروردین) گذشته «حبیب العادلی» وزیر کشور «حسنی مبارک» دیکتاتور سابق مصر را به ۷ سال حبس محکوم کرده بود.این دادگاه همچنین حبیب العادلی را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد؛ علت حبس وی، فساد در وزارت کشور و ضرر رساندن عمدی به اموال این وزارت خانه بوده است.