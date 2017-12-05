به گزارش خبرگزاری مهر، هلال احمر در شبکه اجتماعی خود به گزارش یکی از مجریان رسانه ملی از مناطق زلزله زده غرب کشور واکنش نشان داد.

در این توضیح که در شبکه اجتماعی هلال احمر منتشر شده آمده است: دومین خلاف‌گویی رسانه‌ملی درباره هلال احمر درکمتر از ۲ هفته. ۰علی ضیاء در برنامه زنده مدعی شد که هیچ چادری به روستای سراب‌ذهاب نرسیده است. روستای مورد نظر قبل از زلزله ۷۲ خانوار داشته که امروز به ۹۰ خانوار رسیده است. ۸۳ دفترچه و اقلام امدادی به همراه ۸۴ چادر توزیع شده است. دهیاری هم اقامت ۶ خانواده را تایید نکرده است.