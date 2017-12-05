مرتضی خدابنده لو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام تیم پرس سینه همدان به مسابقات قهرمانی کشور اظهار داشت: تیم پرس سینه استان‌همدان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی آزاد از فردا به مدت دو روز به استان مازندران اعزام می‌شود.

وی افزود: احمد الیاسی، سهیل مظاهری، امیرحسین رنجبران، جلال پیر محمدی، امیرحسین حسنی، محمد طاهری ملک، داوود همدمی، داوود نوروزی، علی حضرتی، مصطفی نصیری به مربیگری علی سعیدی و سرپرستی علی سهیل فر در این مسابقات حاضر می‌شوند.

رئیس هیئت بدن‌سازی و پرورش اندام استان‌همدان با اشاره به استقبال جوانان از رشته بدن‌سازی و پرورش اندام در استان‌همدان گفت: در شهر همدان ۷۰ باشگاه و در استان‌همدان نزدیک به ۱۵۰ باشگاه در رشته بدن‌سازی و پرورش اندام فعالیت می‌کنند.

خدابنده لو عنوان کرد: در این تعداد باشگاه به‌طور سازمان‌یافته شش هزار نفر فعالیت می‌کنند که دارای بیمه ورزشی هیئت بدن‌سازی و پرورش اندام هستند و نزدیک به ۴ هزار نفر نیز با سایر بیمه‌های ورزشی در این رشته فعالیت دارند.