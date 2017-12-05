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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۵

رئیس هیئت بدن‌سازی و پرورش اندام استان‌همدان:

تیم پرس سینه همدان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می‌شود

تیم پرس سینه همدان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می‌شود

همدان- رئیس هیئت بدن‌سازی و پرورش اندام استان‌همدان گفت: تیم پرس سینه استان‌همدان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می‌شود.

مرتضی خدابنده لو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام تیم پرس سینه همدان به مسابقات قهرمانی کشور اظهار داشت: تیم پرس سینه استان‌همدان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی آزاد از فردا به مدت دو روز به استان مازندران اعزام می‌شود.

وی افزود: احمد الیاسی، سهیل مظاهری، امیرحسین رنجبران، جلال پیر محمدی، امیرحسین حسنی، محمد طاهری ملک، داوود همدمی، داوود نوروزی، علی حضرتی، مصطفی نصیری به مربیگری علی سعیدی و سرپرستی علی سهیل فر در این مسابقات حاضر می‌شوند.

رئیس هیئت بدن‌سازی و پرورش اندام استان‌همدان با اشاره به استقبال جوانان از رشته بدن‌سازی و پرورش اندام در استان‌همدان گفت: در شهر همدان ۷۰ باشگاه و در استان‌همدان نزدیک به ۱۵۰ باشگاه در رشته بدن‌سازی و پرورش اندام فعالیت می‌کنند.

خدابنده لو عنوان کرد: در این تعداد باشگاه به‌طور سازمان‌یافته شش هزار نفر فعالیت می‌کنند که دارای بیمه ورزشی هیئت بدن‌سازی و پرورش اندام هستند و نزدیک به ۴ هزار نفر نیز با سایر بیمه‌های ورزشی در این رشته فعالیت دارند.

کد مطلب 4164087

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