نمایشگاه تخصصی ادوات کشاورزی، دام و طیور در بشرویه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی آفاقی مسئول نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بشرویه صبح سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی به روزترین سیستم های کشاورزی دنیا و کمک به آشنایی با روش های کاشت و برداشت مکانیزه پیشرفته برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه شغل اکثر مردم شهرستان بشرویه کشاورزی و دامداری می باشد گفت: امروزه بایستی کشاورزان به سمت روش های نوین کشت رفته برداشت محصولات خود را از شیوه سنتی به روش صنعتی تغییر دهند تا علاوه بر افزایش سرعت برداشت در هزینه ها نیز صرفه جویی شود.

مسئول نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بشرویه اظهار داشت: در این نمایشگاه بیش از ۱۸ غرفه از شرکت های کشاورزی داخل استان و حتی استان های خراسان رضوی، البرز و کرمان نیز حضور دارند.

آفاقی بیان کرد: امید است با برگزاری این نمایشگاه ها گامی موثر در جهت پیشرفت صنعت کشاورزی و دامداری شهرستان برداشته و موجب ایجاد تحول در این زمینه و نیز رونق کسب و کار کشاورزان و دامداران شویم.

وی گفت: این نمایشگاه از امروز تا ۱۶ آذرماه همه روزه از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل سالن نمایشگاه شرکت تعاونی اسلام جنب مسجد ابوالفضل(ع) بشرویه برای بازدید علاقه مندان دایر است.

مسئول نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بشرویه همچنین از برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با محصولات نوین کشاورزی و دامداری در این نمایشگاه خبرداد.