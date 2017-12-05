بسیج از دستاوردهای مهم و ارزشی انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالفضل طاهرخانی روز سه شنبه در مراسم جشن میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق (ع) که در صداوسیمای مرکز قزوین برگزار شد ضمن تبریک هفته وحدت گفت: حفظ وحدت در جامعه موجب یاس دشمنان و افزایش موفقیتهای نظام می شود و باید این رویه همواره در جامعه جدی گرفته شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الأمر استان بسیج را یکی از معجزات انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: بسیجیان ما با سلاح ایمان و تقوا در ۸ سال دفاع مقدس پیروز شدند و امروز حضور بسیج در کشورهای عراق و سوریه بیانگر نقش فراملی این شجره طیبه است که آزادی وظلم ستیزی را برای مسلمانان و مظلومان جهان به ارمغان آورده است.

تفکر بسیجی رمز پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی است

مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین هم در جمع بسیجیان این مرکز گفت: تفکر بسیجی اصلی ترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی است.

ابوالفضل معصومی فر بیان کرد: انقلاب اسلامی با تفکری برخاسته از بسیج به پیروزی رسید و امروز به برکت خون شهدا و تفکر جهادی بسیج شاهد پیروزی محور مقاومت در منطقه هستیم که باعث سرافرازی مسلمانان شده است.

معصومی فر بسیج رسانه را متفاوت از سایر نهادهای بسیجی دانست و گفت: بسیج رسانه رسالتی متمایز و ممتاز دارد که هم افزایی و ایفای نقش بنیادی «دانشگاه عمومی» می بایست در آن متبلور شود.

مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین در ادامه از گروه تولید رادیویی و تلویزیونی بسیج صداوسیمای مرکز قزوین بخاطر تولید برنامه های فاخر تشکر و قدردانی کرد.

در پایان این مراسم از بسیجیان فعال صداوسیمای مرکز قزوین تجلیل شد.