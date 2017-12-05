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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۴

معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الامر استان قزوین:

بسیج از دستاوردهای مهم و ارزشی انقلاب اسلامی است

بسیج از دستاوردهای مهم و ارزشی انقلاب اسلامی است

قزوین- معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الامر استان قزوین گفت: بسیج از مهمترین دستاوردهای ارزشی انقلاب اسلامی است که تداوم انقلاب را موجب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالفضل طاهرخانی روز سه شنبه در مراسم جشن میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق (ع) که در  صداوسیمای مرکز قزوین برگزار شد ضمن تبریک هفته وحدت گفت: حفظ وحدت در جامعه موجب یاس دشمنان و افزایش موفقیتهای نظام می شود و باید این رویه همواره در جامعه جدی گرفته شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الأمر استان بسیج را یکی از معجزات انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: بسیجیان ما با سلاح ایمان و تقوا در ۸ سال دفاع مقدس پیروز شدند و امروز حضور بسیج در کشورهای عراق و سوریه بیانگر نقش فراملی این شجره طیبه است که آزادی وظلم ستیزی را برای مسلمانان و مظلومان جهان به ارمغان آورده است.

تفکر بسیجی رمز پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی است

مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین هم در جمع بسیجیان این مرکز گفت: تفکر بسیجی اصلی ترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی است.

ابوالفضل معصومی فر بیان کرد: انقلاب اسلامی با تفکری برخاسته از بسیج به پیروزی رسید و امروز به برکت خون شهدا و تفکر جهادی بسیج شاهد پیروزی محور مقاومت در منطقه هستیم که باعث سرافرازی مسلمانان شده است.

معصومی فر بسیج رسانه را متفاوت از سایر نهادهای بسیجی دانست و گفت: بسیج رسانه رسالتی متمایز و ممتاز دارد که هم افزایی و ایفای نقش بنیادی «دانشگاه عمومی» می بایست در آن متبلور شود.

مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین در ادامه از گروه تولید رادیویی و تلویزیونی بسیج صداوسیمای مرکز قزوین بخاطر تولید برنامه های فاخر تشکر و قدردانی کرد.

در پایان این مراسم از بسیجیان فعال صداوسیمای مرکز قزوین تجلیل شد.

کد مطلب 4164106

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