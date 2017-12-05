کاهش ۱۰ تا ۱۵ درجه ای دمای هوای گیلان/بارش برف و باران در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، براساس هشدارهای سازمان هواشناسی گیلان این استان در روزهای پایانی هفته جاری شاهد بارش باران و وزش شدید باد و کاهش ۱۰ تا ۱۵ درجه سانتی گرادی دمای هوای است.

بر این اساس در روزهای پنجشنبه تا صبح جمعه سازمان هواشناسی بارش باران و وزش باد شدید، کاهش محسوس دمای ۱۰ تا ۱۵ درجه سانتی گراد و همچنین بارش برف در ارتفاعات و دامنه ها پیش بینی شده است.

در این مدت آبگرفتگی و بالا آمدن آب رودخانه ها و سیلابی شدن مسیل ها و اختلال در تردد محورهای کوهستانی دور از انتظار نیست.

طوفانی شدن دریا و یخبندان در جاده های کوهستانی از دیگر موارد پیش بینی شده در این مدت است.