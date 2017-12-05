مدیران خبره در شهرداری زنجان به کار گیری شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نصیری ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر زنجان با اشاره به نگرانی‌های شهروندان زنجانی در خصوص آلایندگی واحدها روی، ادامه داد: مردم در رابطه با استاندارد بودن فرایند تولید، دپوی پسماند و نیز میزان آلایندگی صنعت روی پرسش‌هایی دارند که باید به آن پاسخ داد.

نصیری افزود: استقرار شهرک روی در مجاورت شهر، آلایندگی هوا، مشکلات مربوط به دپوی پسماند کارخانجات روی و فعالیت شهرک ناجی از جمله نگرانی‌هایی است که شهروندان با آن مواجه بوده و در انتظار پاسخ‌گویی مسئولان هستند.

دیگر عضو شورای اسلامی شهر زنجان نیز گفت: با تعیین تکلیف مالکیت پسماندهای دپو شده و برنامه ریزی برای آن باید بخشی از منافع آن صرف توسعه زیر ساخت‌های شهری شود.

سجاد خدایی از آمادگی شورا و شهرداری و نیز صنایع برای رسیدگی به وضعیت زیست محیطی شهر خبر داد.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر زنجان نیز با اشاره به ضعف مدیریتی گفت: بسیاری از مشکلات ما مربوط به ناکارآمدی مدیران است و ارتباطی با کمبود منابع مالی ندارد.

مردا خانی ادامه داد: مردم تاوان کارهای کارشناسی نشده را می‌دهند.

وی با اشاره به جانمایی اشتباه شهرک روی، فرودگاه، ورزشگاه ۱۵ هزارنفری و.... ابراز امیدواری کرد: با انتخاب مدیران توانمند دیگر شاهد چنین رخدادهایی نباشیم.