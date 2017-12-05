۱۳۰ میلیون تومان از سهم شهرداری ها به کتابخانه بهشهر پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ذبیح پوربعدازظهر سه‌شنبه در نشست هم‌فکری با اصحاب رسانه افزود: پرداخت سهم نیم درصد شهرداری‌ها به کتابخانه کمک شایانی به بخش‌های مختلف کتابخانه‌ها می‌کند که در این بخش شاهد تلاش مستمر و پیگیر شهرداری‌های بهشهر، خلیل شهر و رستمکلا در این شهرستان هستیم.

وی با اشاره به همکاری رسانه‌ها از تشکیل اولین کارگروه رسانه در کتابخانه عمومی بهشهر خبر داد و اظهار کرد: این کارگروه باهدف کمک به ترویج کتاب‌خوانی تشکیل‌شده است و کارگروه خیران، اصناف و تأثیرگذاران در این بخش به‌زودی راه‌اندازی می‌شود.

ذبیح پور، یکی از ارکان تشکیل‌دهنده فرهنگ در جوامع مختلف را کتابخانه و کتاب‌خوانی افراد جامعه دانست که باید با کمک مردم و مسئولان برای توسعه در این بخش اقدام شود.

رئیس کتابخانه عمومی شهرستان بهشهر، همچنین سرمایه‌گذاری در عرصه کتاب‌خوانی را کمک به توسعه فرهنگی دانست که باید باقوت توسط آحاد مردم و گروه‌ها دنبال شود.

وی ادامه داد: تلاش برای سرمایه‌گذاری در بخش کتاب‌خوانی درواقع کمک برای ارتقا فرهنگ کتاب‌خوانی در سطوح مختلف جامعه است و درواقع با این سرمایه‌گذاری به توسعه فرهنگ و فکری جامعه کمک کرده‌ایم.

ذبیح پور با اشاره به برنامه‌ریزی‌های افق ۱۴۰۴ گفت: طبق این برنامه باید ۳۵ درصد جمعیت عضو کتابخانه باشند و براساس برنامه ۱۴۰۴ باید فضا برای ۱۰۰ نفر در شهرستان حدود ۸ مترمربع باشد که این فضا در شهرستان بهشهر هم‌اکنون یک و نیم مترمربع است.

وی با اشاره به وجود ۱۲۰ هزار جلد کتاب در بیش از ۱۰۰ عنوان در ۱۱ باب کتابخانه مشارکتی و نهادی کتابخانه‌های بهشهر، یادآور شد: تنها ۵ هزار نفر عضو کتابخانه شهرستان بهشهر هستند و در این بخش با کاهش عضو و مراجعین به کتابخانه روبرو هستیم.

رئیس کتابخانه عمومی شهرستان بهشهر ادامه داد: بیشترین مراجعه‌کنندگان به کتابخانه‌های بهشهر، کودک و نوجوانان هستند و بزرگ‌سالان از کتاب‌خوانی استقبال نمی‌کنند.

ذبیح پور افزود: مهم‌ترین کمک‌کار ما در امر کتابخانه‌ها شهرداری‌ها و خیرین هستند و امیدواریم با تشکیل کارگروه رسانه، رسانه‌ها به‌عنوان بازوان توانمند ما کمک‌کار نهادینه کردن فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه باشند.

در این نشست مشکلات و معضلات کتابخانه و کتاب‌خوانی ازجمله فاصله طولانی کتابخانه‌ها، به‌روز نبودن برخی از عناوین کتب، توجه به کتاب براساس نیاز مراجعه‌کنندگان، تلاش برای آوردن کتاب به سطح جامعه و خانه‌های مردم ازجمله مشکلات و راهکارها توسط اصحاب رسانه عنوان شد.