هوای اصفهان در وضعیت نارنجی/شاخص کیفی ۱۲۸ شد

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ظهر روز گذشته بار دیگر شاهد افزایش میزان آلاینده‌های جوی بودیم و بر این اساس در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز به ۱۲۸ رسید و هوای اصفهان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

وی افزود: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ظهر، میانگین شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های میدان احمد آباد اصفهان ۱۳۰، بلوار دانشگاه ۱۳۲، خیابان پروین ۱۱۴، خیابان رودکی ۱۱۶، میدان امام حسین (ع) ۱۳۴، چهارباغ خواجو ۱۱۵ و بزرگراه خرازی ۱۱۸ ثبت شده است.

رئیس امور آزمایشگاه‌های استان اصفهان با بیان اینکه وضعیت هوا در ایستگاه‌های سنجش آلایندگی در شهرستان‌های مختلف استان نیز سالم و ناسالم گزارش شده است، تاکید کرد: کیفیت هوا در خمینی‌شهر با میانگین شاخص کیفی برای گروه‌های حساس ۱۳۰ ناسالم است و در مبارکه با ۹۲ ، سگزی ۷۸ و کاشان ۸۰ در وضعیت سالم گزارش شده است.

وی تاکید کرد: شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.

گفتنی است؛ شاخص کیفی هوا (AQI) یا شاخص آلودگی هوا (PSI) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن، دی اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف هستند، تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف نمایش می‌دهد.