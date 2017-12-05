استخدام ۱۰ هزار نیرو برای پاک کردن ویدئوهای تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودس، یوتیوب تعهد کرده ۱۰ هزار نیروی جدید را برای حذف ویدئوهای خشونت آمیز، تروریستی و نامناسب برای کودکان، پاک کند.

سوزان ووجسیکی، مدیر ارشد اجرایی این وب سایت اشتراک گذاری ویدئو اعتراف کرد برخی افراد با استفاده از یوتیوب اقدام به گمراه کردن، فریب و آزار کاربران آن می کنند.

او همچنین اعلام کرد از ماه ژوئن این شرکت مشغول بررسی ۲ میلیون ویدئو است و تاکنون ۱۵۰ هزار مورد از وب سایت حذف شده است.

درهمین راستا ووجسیکی افزود: ما قصد داریم گروه بررسی کنندگان ویدئوها را افزایش دهیم. به همین دلیل ممکن است تعداد افرادی که برای حل این مشکل تلاش می کنند در ۲۰۱۸ میلادی به بیش از ۱۰ هزار نفر برسد.

از سوی دیگر این وب سایت با کمک یادگیری رایانه ای، فناوری ساخته که قابلیت شناسایی ویدئوهای حاوی پیام های تروریستی را دارد.