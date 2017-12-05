چهاردهمین نمایشگاه فرش دستباف قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح چهاردهمین نمایشگاه فرش دستباف قم با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسئول دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار قم و احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس در فرهنگسرای جوان استانداری قم برگزار شد.
رئیس اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش دستباف قم طی سخنانی در این مراسم با اشاره به مشکلاتی که تولیدات فرش دستباف قم دارند، اظهار داشت: مشکلات اقتصادی، سیاسی و ارزی تولیدات فرش دستباف قم را با مشکلات عدیدهای روبه رو کرده است.
رضا بلندیان بیان کرد: بیمه بافندگان قمی نیز به سختی انجام میشود و این نیز مشکل دیگر بافندگان فرش دستباف میباشد.
وی ابراز داشت: چهاردهمین نمایشگاه فرش دستباف قم با ۱۲۷ غرفه که ۷۰ غرفه داخل و مابقی بیرون سالن میباشند در محل دائمی نمایشگاه قم برپا شده است، این نمایشگاه از امروز ۱۴ آذر تا ۱۸ آذرماه از ساعت ۱۵ الی ۲۱ آماده بازدید علاقمندان است.
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