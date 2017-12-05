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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۳

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت قم:

موزه نمایشگاه فرش دستباف قم تا پایان امسال راه‌اندازی می‌شود

موزه نمایشگاه فرش دستباف قم تا پایان امسال راه‌اندازی می‌شود

قم - سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: پروژه موزه نمایشگاه فرش دستباف قم تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سیجانی در مراسم افتتاح چهاردهمین نمایشگاه فرش دستباف قم اظهار داشت: مجموعه استانداری و رئیس مجلس شورای اسلامی بر رشد و حمایت از فرش دستباف تأکید داشته و در این جهت برنامه‌ها در حال انجام می‌باشد.

وی بیان داشت: امید داریم پروژه موزه نمایشگاه فرش دستباف قم تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد تا رونقی در فرش دستباف صورت گیرد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم ابراز داشت: در جهت ارائه تسهیلات به صنعت فرش دستباف کارگروه اشتغال کار خود را آغاز کرده و تلاش می‌کنیم نقدینگی این قشر تأمین شود.

وی عنوان کرد: صادرات فرش دستباف رتبه ۲۵ را به خود اختصاص داده و باید کمک کنیم تا این هنر جایگاه واقعی خود را به دست آورد.

کد مطلب 4164123

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