به گزارش خبرنگار مهر، محمود سیجانی در مراسم افتتاح چهاردهمین نمایشگاه فرش دستباف قم اظهار داشت: مجموعه استانداری و رئیس مجلس شورای اسلامی بر رشد و حمایت از فرش دستباف تأکید داشته و در این جهت برنامه‌ها در حال انجام می‌باشد.

وی بیان داشت: امید داریم پروژه موزه نمایشگاه فرش دستباف قم تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد تا رونقی در فرش دستباف صورت گیرد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم ابراز داشت: در جهت ارائه تسهیلات به صنعت فرش دستباف کارگروه اشتغال کار خود را آغاز کرده و تلاش می‌کنیم نقدینگی این قشر تأمین شود.

وی عنوان کرد: صادرات فرش دستباف رتبه ۲۵ را به خود اختصاص داده و باید کمک کنیم تا این هنر جایگاه واقعی خود را به دست آورد.