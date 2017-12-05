۱۰۰ طلبه خواهر در رباط کریم آموزش مهارت های زندگی دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی تولایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: تبلیغات اسلامی رباط کریم گفتمان حوزوی مهارت های زندگی را در مدرسه علمیه امام خمینی(ره) با حضور طلبه های خواهر برگزار کرد.

وی افزود: این گفتمان با استقبال بی نظیر طلاب و مبلغان مواجه شد و ۱۰۰ طلبه خواهر در آن شرکت داشتند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی رباط کریم با اشاره به لزوم یادگیری آموزش احادیث و علوم روز در تمام عمر، عنوان کرد: هر قدر مهارت های زندگی فردی بالاتر باشد، بهتر می تواند سلامت روان و رفتار خود را حفظ کند و به شیوه ای منطقی و کارآمد مشکلات پیش آمده را برطرف کند.

تولایی ادامه داد: مهارت های زندگی قدرت سازگاری افراد را بالا می برد و شخص می توان مسئولیت های اجتماعی و شخصی زندگی را بهتر بپذیرد و توانمندی هایش را بروز دهد و از آسیب های ناشی از ناتوانی در حل مشکلات

در امان باشد.

وی افزود: اثرات دعا بر سلامتی، شادی و نشاط در اسلام و موارد لازم در تحکیم بنیان خانواده از دیگر مباحث این گفتمان بود