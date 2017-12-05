به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طلایی قبل از ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم که در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد با اشاره به پیگیری پروژه‌های اقتصاد مقاومتی ملی و استانی در بخش کشاورزی اظهار داشت: ارتقای بهره‌وری آب و تولید محصولات اساسی دو هدف مهم این پروژه‌ها هستند.

افزایش ضریب خود اتکایی در گندم و دانه‌های روغن، تأمین داخلی نهاده‌ها، ذخیره‌سازی محصولات راهبردی، کاهش ضایعات در بخش کشاورزی و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری از جمله پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی بودند که وی به آن‌ها اشاره کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با بیان اینکه اولین پروژه اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی در کشور خودکفایی گندم به عنوان یک محصول استراتژیک بود اظهار کرد: سال ۹۱ در استان ۱۲ هزار هکتار سطح زیر کشت گندم و ۲۱ هزار تن تولید گندم داشتیم.

وی افزود: در سال گذشته سطح زیر کشت به ۶ هزار و ۹۰۰ هکتار رسید که تقریباً برابر با مقدار برنامه تعیین شده بود و البته تولید گندم در استان قم هم به ۲۸ هزار و ۹۵۶ تن رسیده است.

طلایی با اشاره به اینکه سال گذشته زراعی شرایط اقلیمی خوبی در استان قم داشتیم گفت: امسال سطح زیر کشت ۵۰۰ هکتار کاهش پیدا کرد. البته در کشت گندم به این دلیل که عمدتاً از چاه‌ها مصرف می‌کنیم و بارندگی خیلی اثری در کشت ما ندارد اما هوا را مطبوع‌تر می‌کند.

وی با اشاره به شرایط خاص استان قم در زمینه دام افزود: تنها استانی هستیم که سطح کشت جو سه برابر گندم است چرا که جو به مصرف دام می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم ادامه داد: اهداف برنامه این بود که جو ۵ هزار هکتار کاهش یابد. سال گذشته سه هزار هکتار از برنامه کمتر جو کاشتیم.

وی با اشاره به برنامه وزارتخانه برای افزایش کشت دانه‌های روغنی اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد روغن در کشور ما وارداتی است که باید سهم واردات را به ۶۰ درصد برسانیم.

طلایی ابراز داشت: در استان قم برنامه داریم که کشت کلزا را جایگزین گندم کنیم چرا که کلزا آب کمتری مصرف می‌کند که در تولید کلزا از هدف برنامه پیشی گرفتیم.