سرمایه گذاری در حوزه اقتصادی نیازمند امنیت پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قوام یوسفی ظهر سه شنبه در همایش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال استان اظهار کرد: هر نظامی در هر دوره زمانی نیاز به یکسری انسان ها فداکار و فرماندهان متعهد و وظیفه شناس دارد.

وی ادامه داد: در حوزه دفاعی چه در هشت سال دفاع مقدس و چه در دفاع از حریم ولایت و مقابله با گروه های تکفیری و تروریستی فرماندهانی را داشته ایم که مردانه ایستادگی کردند تا امروز دارای امنیتی پایدار در کشور ایران اسلامی باشیم.

فرمانده ارشد آجا در خراسان جنوبی با بیان اینکه در عمر حیات نظام تا کنون فرماندهانی فرهیخته را داشته ایم، افزود: فرماندهانی پر توان و آشنای به کار در کشور ایران وجود دارند که همواره در ایجاد امنیت جان فشانی کرده اند.

وی با اشاره به اینکه امروز ایران اسلامی نیاز به وجود فرماندهانی پرتوان، متعهد و شجاع در حوزه اقتصادی دارد، گفت: مهمانان ارزشی و اقتصادی که دعوت استان را لبیک گفته اند همان فرماندهان توانمند و شجاع در حوزه اقتصادی هستند.

یوسفی با بیان اینکه قطع به یقین استان ولایتمدار خراسان جنوبی توانمندی های بسیار عالی در حوزه اقتصادی دارد، عنوان کرد: وجود چهار بازارچه مرزی، گمرک مرزی و قرار داشتن محور ترانزیتی شرق کشور از مهم ترین پتانسیل های استان است.

وی با اشاره به اینکه مردم استان خراسان جنوبی مردمی مومن و متعهد هستند، بیان کرد: وجود منطقه ویژه اقتصادی، معادن غنی در کویر به عنوان بهشت کویر و محصولات منحصر به فرد استان همچون زرشک، عناب و زعفران از دیگر ویژگی های استان است.

وی با بیان اینکه کویر را نباید تنها به پهنای آن بشناسیم، اظهار داشت: امروز کویر ظرفیت بسیار بزرگی خصوصا در حوزه گردشگری استان است که باید نهایت استفاده را از آن ببریم.

فرمانده ارشد آجا در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هر سرمایه گذار در حوزه اقتصادی نیازمند یک امنیت پایدار است، افزود: فرماندهان یگان های تابعه نیروهای مسلح امنیت را در دو مقوله وجود امنیت و احساس امنیت خلاصه می کنند.

وی ادامه داد: به لطف الهی و همت فرماندهان یگان های تابعه نیروهای مسلح در استان و همچنین مدیرانی خدوم امنیت استان دارای رتبه برتر در سطح کشور است و احساس امنیت را برای مردم به حد اعلا رسانده است.

یوسفی با بیان اینکه تلاش خواهیم کرد با تمام توان امنیت و احساس امنیت و آرامش خاطر را بستر سازی کنیم، گفت: امیدواریم با وجود پرتوان سرمایه گذاران شاهد توسعه و شکوفایی استان باشیم.

وی با اشاره به اینکه فرماندهان تابع نیروهای مسلح می توانند همراه و هم پای خوبی برای سرمایه گذاران باشند، عنوان کرد: امروز برای استان ولایت مدار استان روزی طلایی است و باید نهایت استفاده را از آن ببریم.

فرمانده ارشد آجا در خراسان جنوبی با بیان اینکه امیدواریم با وجود سرمایه گذاران و فرهیختگان در پایان همایش شاهد اخباری طلایی در حوزه توسعه، آبادانی و شکوفایی استان باشیم، افزود: رضایت مردم که رضایت خداوند متعال است همیشه بدرقه راه سرمایه گذاران خواهد بود.