« کمپین نه به افسردگی» در ساری ایجاد شد

سمیه تقوی کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کمپین ضدافسردگی در پارک روشن گفت: به مناسب کمپین ضد افسردگی، برنامه‌ای از ۱۱ تا ۱۵ آذرماه در بوستان روشن ساری با هدف افزایش آگاهی در خصوص افسردگی و پیش‌گیری از آن در حال برگزاری است.

کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، از جمله برنامه‌ها در این ایام به انجام تست فشار خون و قند خون، مشاوره پزشکی، اجرای موسیقی زنده، کاریکاتور، اجرای پانتومیم و تئاتر با موضوع افسردگی، انجام مشاوره‌های روانشناختی فردی و گروهی، آموزش پیش‌گیری افسردگی، خنده‌درمانی و خاطره‌گویی اشاره کرد.

تقوی با اشاره به استقبال خوب مردم از این برنامه‌ها، گفت: یکی از راهکارهای پیش‌گیری از افسردگی شاد بوده است که برنامه ویژه‌ای برای کودکان سنین پیش دبستان و پایه اول دبستان انجام شد که مراجعان بسیاری داشته است.



محمودرضا اژان‌ورزی، کارشناس مسئول سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نام‌گذاری سال ۲۰۱۷ از سوی سازمان بهداشت جهانی باعنوان « افسردگی، بیایید با هم حرف بزنیم»، گفت: با توجه به این امر، سازمان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران از اول تا پایان آذرماه، کمپینی را جهت افزایش آگاهی افراد جامعه در رابطه با افسردگی تدارک دیده است.

وی با بیان اینکه این کمپین به‌صورت گسترده و یکپارچه در سطح استان مازندران با محوریت مرکز استان و با همکاری شهرداری ساری در حال انجام است، افزود: در جای جای استان و در تمام خانه‌های بهداشت و مراکز درمان، همه تیم سلامت در این پویش توجیه شدند و اقدامات مفید و موثری تاکنون انجام شده است.

اژان‌ورزی هدف از پویش را انتقال پیامی به‌صورت یکپارچه و به زبان و طرق مختلف در یک بازه زمانی خاص به یک گروه هدف خاص دانست و افزود: در همین راستا اقدامات گستره‌ای اعم از توانمندسازی کارشناسان سلامت‌روان در مراکز بهداشت تابعه انجام شده است.

کارشناس مسئول سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با اشاره به اینکه پس از طرح تحول سلامت، همه مراکز درمان شهری دارای کارشناس سلامت روان یا روان‌شناس شدند، افزود: این افراد آموزش‌های لازم را در این زمینه دیده‌اند و طبق جدول زمان‌بندی نسبت به آموزش گروه هدف در سطح جامعه اقدام می‌کنند.

وی در رابطه با جشنواره‌ای که در مرکز استان با موضوع «از افسردگی بگوییم» در حال اجراست، گفت: این برنامه با همکاری شهرداری ساری تدارک دیده شده و شامل تئاتر خیابانی، خنده درمانی، اجرای برنامه‌های شاد برای کودکان در صبح‌ها، کلاس‌های آموزشی با موضوع‌های راهکارهای شادی و نشاط، سلامت روان و پیش‌گیری از افسردگی و تهیه و توزیع تراکت است.

اژان‌ورزی با اشاره به انجام هماهنگی‌های لازم با آموزش و پرورش استان، گفت: مقرر شد در اکثر مدارس با همکاری شبکه بهداشت و درمان برنامه‌های مختلفی در جهت افزایش سطح آگاهی گروه هدف اجرا گردد و در این جشنواره نیز، مدارس مقاطع مختلف به نوبت بازدید دارند.