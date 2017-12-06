برپایی نمایشگاه مرور آثار هنرمندان ضروری است/ جوانان امروز عجولند

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها نمایشگاه مروری بر آثار بابک اطمینانی همراه با رونمایی از کتاب آثار او در بنیاد لاجوردی برپاست. بابک اطمینانی درباره این نمایشگاه مرور بر آثارش و همچنین کتابی که رونمایی شد، به خبرنگار مهر گفت: اول از همه برای خود من آنچه جالب است این است که نمایشگاه هم مانند کتاب آثارم چیدمان شده است، در واقع کتاب و نمایشگاه حالت بیوگرافی دارد. تقریبا روند آثارم از اولین کارها تا آثار آخرین نمایشگاه ام در این کتاب آمده است و خود نمایشگاه هم ترکیبی از متن و تصویر است. ۲۷ اثر اصل در این نمایشگاه ارایه شده است و ۲۰ تصویر از آثاری که اصل آنها را در اختیار ندارم و نزد مجموعه داران خارجی است.

وی با بیان اینکه کتاب آثارش در ۲۲۰ صفحه ارایه شده است و شامل یک بیوگرافی روزشمار، متن ناشر و دو متن از مهرداد امرانی و مونا ذهتاب است، درباره اهمیت برپایی نمایشگاه های مرور آثار و همچنین چاپ کتاب آثار هنرمندان بیان کرد: ما با اشتیاق می رویم و آثار هنرمندان را می بینیم و بسیار کنجکاو می شویم که بدانیم چه مسیری را در طی سال ها طی کرده است و به خلق چنین اثری رسیده است و برای شناخت هنرمند ضروری است که بدانیم از کجا ریشه داده است. در واقع ما میوه ها را می بینم اما یک زمانی آن میوه، بذر بوده است و بعد نهال شده است و ... باید بدانیم نقاط عطف کاری هنرمندان کجا بوده است.

این نقاش در توضیح بیشتر گفت: متاسفانه امروز یک تصور غلطی بین جوان ها شایع است که لزومی نمی بینند مسیری را از بذر تا نهال و میوه طی کنند و در یک نمایشگاه تنها میوه ای را ارایه می دهند که عموما هم اصل نیست و ایده ای از آن خودشان نیست. برای همین آثار نه تاثیرگذار است و نه عمقی دارد و این موضوع تنها مختص ایران نیست و یک معضل جهانی است.

اطمینانی ادامه داد: من از سال ۹۴ به فکر چاپ این کتاب افتادم و کلا باورم بر این است که برای شناخت هنرمند باید مسیری را نگاه کنیم که او طی کرده است. هر هنرمند یک نقاط عطفی در کارنامه خود دارد. نقاطی که یا ایده های جدیدی را در ذهن آنها کاشته و یا دوره ای از کارشان را به دوره ای دیگر وصل کرده است. غیر این نقاط عطف، تغییر ناگهانی یا جهش سرطانی است و یا یک جهش ژنتیکی نادر وگرنه هنرمند در امتداد خودش باید حرکت کند. برای همین من تمام کارهای اول دوره های جدیدم را در مجموعه شخصی ام نگه داشته ام.

وی بیان کرد: مثلا من زمانی که در آمریکا دوره لیسانس را می گذراندم کارهایم فیگوراتیو بود و در دوره بعد سمت آبستره ایرانی کشیده شدم و به ایران که آمدم دیگر کارهایم بیشتر حال و هوای ایرانی پیدا کرد و این روند نقاط عطفی داشت و در ادامه هم بود. برای هنرمند لزوما دوره جدید کارهایش به این معنا نیست که کاری کند که قبلا انجام نداده است بلکه ممکن است هدفش را روی تکنیک متمرکز کند و با خود موضوع کمپوزیسیون هدفش باشد و ...

اطمینانی در ادامه به عنوان مسئول کارنماهای پژوهشی که طی دو سال گذشته از سوی انجمن هنرمندان نقاش ایران برپا شده است، درباره برپایی کارنمای بعدی این انجمن اظهار کرد: ما در تدارک کارنمای هفتم هستیم که ۱۷ تا ۲۷ بهمن ماه برپا می شود. یک کارنمای دیگر در خرداد سال ۹۷ و یکی هم در شهریور سال ۹۷ خواهیم داشت و پس از آن هیات مدیره تغییر می کند و مشخص نیست سرنوشت این کارنماها چه می شود.

این نقاش همچنین گفت: ما چهار کارنمای هنرمندان نقاش زیر چهل سال را در یک مجلد آوردیم و ۳۶ درصد اعضا بیشتر همکاری نکردند اما برای هنرمندان بالای چهل سال کاری که کردیم این بود که برای هر نمایشگاه یک جلد کتاب منتشر می کنیم چون مشارکت هنرمندان هم بسیار بیشتر است.

علاقه مندان برای بازدید از آثار نمایشگاه مروری بر آثار بابک اطمینانی می‌توانند به آدرس خیابان کریم‌خان، خیابان نجات‌اللهی (ویلا)، خیابان سپند شرقی، پلاک ‌۲۰، ساختمان ۳۲ / ۱۱ مراجعه کنند.