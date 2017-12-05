به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی معلول در مدرسه شهید خدایی منطقه دواسب شهر زنجان، افزود: اگر برنامه‌های آموزشی برای معلولان وجود نداشت، شرایط دشواری تجربه می‌شد.

وی از وجود ۲۰ هزار معلول در استان زنجان خبر داد و گفت: ۵۰۰ میلیون معلول در دنیای امروز زندگی می‌کنند که نمی‌توان این جامعه بزرگ را نادیده گرفت و باید برنامه‌های آموزشی برای آنها در دستور کار قرار گیرد.

استاندار زنجان گفت: خلقت خداوند بی‌نقص و عیب است و عوامل زیادی در بروز معلولیت‌ها نقش دارند، اما فردی نمی‌تواند در ذهن خود بروز معلولیت را به خدا نسبت دهد چراکه پروردگار عالم معمار و کامل است.

درویش امیری با اشاره به روش و رویکرد جداسازی دانش آموزان معلول نسبت به سایر دانش آموزان، افزود: پایه و اساس جداسازی و بنیان مدارس استثنایی در کشور توسط مرحوم امیرکبیر بنا نهاده شده و این دستاورد بزرگ برای ملت ایران ناشی از خدمات وی بوده است.

وی تاکید کرد: شرایط تربیتی دانش آموزان در شرایط امروز بسیار دشوار شده و با توجه به دامنه گسترده فضای مجازی و شرایط خاص روابط اجتماعی تربیت کودکان و نوجوانان دشوار شده است.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه مربیان دانش آموزان معلول برای آموزش و ایجاد هماهنگی برای این دانش آموزان کار بسیار دشواری دارند و کارشان بسیار سخت است، گفت: وضعیت آموزشی برای جامعه معلولان نسبت به گذشته کامل و جامع شده و برنامه‌های آموزشی دانش‌آموزان معلول به روز و جامع بوده و نسبت به گذشته ارتقاء یافته است.

درویش امیری ابراز کرد: بروز معلولیت ناشی از انجام ندادن اقدامات صحیح پیشگیری توسط والدین است و فعالیت در فضای آموزشی معلولان جنبه معنوی و خدایی دارد.

وی به میلاد پیامبر اکرم اشاره کرد و گفت: پیامبر بزرگ اسلام سفیر الهی با منشور قرآنی برای هدایت بشر مبعوث شد و کتاب آن برای تحقق عدالت و زندگی آرام در جامعه بوده است.