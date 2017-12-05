صادرات فرش دستباف ۳۱ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کارگر در افتتاح چهاردهمین نمایشگاه فرش دستباف قم که ظهر سه‌شنبه در فرهنگسرای جوان استان قم برگزار شد، ضمن گله نسبت به منفی بافی‌های گسترده نسبت به فرش دستباف اظهار داشت: عده‌ای به شدت نسبت به فرش و مسائل آن منفی بافی‌های گسترده دارند. آن‌ها بدانند این کار هیچ کمکی به رونق فرش نمی‌کند بلکه جلوی رشد آن را می‌گیرد.

وی بیان داشت: از طرفی نباید رؤیاهایی نسبت به فرش داشت. درست است که صادرات ۴۰۰ میلیارد دلاری نفت نسبت به صادرات ۳۰۰ میلیون دلار فرش دستباف عددی نیست اما می‌گوییم فرش روند مناسبی را طی می‌کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مزایای فرش دستباف، عنوان کرد: تثبیت جمعیت روستایی و نماد و فرهنگ هنر ایرانی، در کنار اشتغالی که این حرفه دارد از مزایای فرش دستباف است.

کارگر تصریح کرد: به طور متوسط ۵۰۰ میلیون دلار میزان صادرات فرش دستباف طی دو دهه بود که به دلایل تحریم آمریکا، تغییر سلیقه در بازار مصرف نظیر بروز کف پوش‌های ماشینی و پارکت و بالا رفتن قیمت تمام شده، صادرات فرش دستباف به ۳۰۰ میلیون دلار رسید.

رئیس مرکز ملی فرش ایران بیان کرد: صادرات فرش در سال ۹۴ حدود ۲۹۴ میلیون دلار و اواخر سال ۹۵ به میزان ۳۵۹ میلیون دلار رسید.

وی ادامه داد: طی هشت ماهه اول سال میران صادرات فرش دستباف ۲۶۹ میلیون دلار با وزن سه هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد افزایش داشته است.

کارگر اظهار کرد: هنوز برای این که به متوسط ۵۰۰ میلیون دلار در سال برسیم فاصله داریم اما باید همه وزارت خانه‌ها و صداوسیما که در ترویج این هنر بسیار کم‌کاری کرده‌اند به کمک فرش دستباف بیایند و به رونق و رشد آن کمک کنند.