سهم قم از صادرات فرش دستباف ۲۰ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح چهاردهمین نمایشگاه فرش دستباف قم اظهار داشت: باید به فرش نگاه ملی داشت و در این باره به بافندگان که نقش اساسی دارند توجه ویژه شود تا این هنر ادامه یافته و تقویت شود.

وی بیان داشت: صادرات این محصول باید یکی از مهم‌ترین بخش‌های کاری باشد و بایستی دولت به رونق آن کمک کند.

موزه نمایشگاه فرش دستباف قم راه‌اندازی می‌شود

استاندار قم عنوان کرد: ما در قم برای رونق فرش فعالیت داریم و امید است با تأمین اعتبارات تسهیلات و اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به قم پروژه موزه نمایشگاه فرش دستباف قم راه‌اندازی شود.

وی افزود: سهم قم از صادرات فرش دستباف در کشور ۲۰ درصد است و این امیدوار کننده است.