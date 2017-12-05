لزوم حمایت از صنایع بومی در استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سیجانی ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم که در تالار امام جواد(ع) استانداری برگزار شد، با اشاره به لزوم حمایت از توسعه فعالیت‌های اکتشافی و ژئوفیزیک هوایی اظهار داشت: تأمین زیرساخت‌ها برای مناطق معدنی از اقداماتی است که باید انجام شود.

توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ، کلیدی و صادرات گرا، توانمندسازی و حفظ بنگاه‌هایی که اشتغال بالایی دارند در مناطق کمتر توسعه یافته و حفظ و حمایت از اشتغال از جمله اهداف سیاست‌های اقتصادی استان قم در بخش صنعت و معدن بود که وی به آن اشاره کرد.

سرپرست سازمان صنعت و معدن استان قم حفظ واحدهای بزرگ و مهم و تکمیل طرح‌های بالای ۶۰ درصد را از اهداف مهم سازان صنعت و معدن قم دانست و گفت: یک تعداد واحدهایی که با تزریق نقدینگی کم یا یک حمایت ویژه راه‌اندازی می‌شوند را در این گروه مد نظر داشته‌ایم.

وی با اشاره به نیمه کاره بودن واحد فولاد مرصاد برای سال‌ها اضافه کرد: باید دنبال این باشیم که توسعه صنایع فولادی بزرگ را در دستور کار قرار دهیم.

سیجانی حمایت از موسسه فرهنگی تبیان را مد نظر قرار داد و افزود: تولید شهر اسباب بازی معارفی از جمله پروژه‌های اقتصاد مقاومتی است مد نظر قرار گرفته است.

وی با اشاره به لزوم حمایت از صنایع بومی استان قم ابراز کرد: سنگ، کفش و دمپایی، سوهان و چوب از جمله صنایع بومی استان قم هستند که نیاز به حمایت و بروز شدن دارند. با یک میلیارد تومان تسهیلات می‌توانیم در صنایع بومی نوسازی ماشین آلات و ابزارها را داشته باشیم.

سرپرست سازمان صنعت و معدن استان قم با اشاره به اهمیت توسعه و جذب واحدهای جدید در بخش صنعت گفت: بر اساس طرح آمایش نیاز به حمایت یک سری از واحدهای جدید هم داریم. برخی از واحدها هم در حال ایجاد شدن هستند که نیاز به نگاه خاص دارند.