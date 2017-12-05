به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اللهیاری در جلسه ظهر سه‌شنبه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم که در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد با اشاره به اینکه پروژه‌هایی که تحت نظارت و حمایت ستاد اقتصاد مقاومتی قرار گرفته روند مثبت داشته است و چشم‌گیر بوده اظهار داشت: خواست ما این است که باز هم به بخش خصوصی توجهی شود.

وی خاطرنشان کرد: نهادهای دولتی کم و بیش در این عرصه همکاری می‌کنند ولی هنوز مسئله بانک‌ها حل نشده است.

این فعال اقتصادی استان قم با اشاره به اینکه بخش‌نامه‌های دولت و بانک مرکزی توسط بانک‌ها در استان دقیق اجرا نمی‌شود افزود: به‌جز بانک صنعت و معدن که دقیقاً مقررات بانکی را رعایت می‌کند تمام بانک‌ها طور دیگری عمل می‌کنند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها از راه‌های پشت پرده هزینه را برای تولید گران تمام می‌کنند، گفت: گاهی از تولیدکننده تقاضای سپرده می‌کنند یا از راه دیگر این کار را انجام می‌دهند.

گلایه از برخورد تولیدکنندگان با بانک‌های دولتی

صادق‌زاده، دبیر کمیسیون بانک‌های استان قم هم البته دغدغه‌های خود را در این عرصه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی تولیدکنندگان پول تسهیلات را سپرده‌گذاری می‌کنند، گفت: مشاهده شده که برخی تولیدکنندگان تسهیلات را از بانک‌های دولتی دریافت می‌کنند اما به جای هزینه کردن در تولید در بانک‌های خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کنند و این موضوع موجب شده رشد منابع ما ۱۱ درصد و رشد تسهیلات ۴۰ درصد باشد.

نماینده بانک ملی در استان قم با اشاره به اینکه شرایط برای بانک‌های دولتی در استان سخت شده اظهار کرد: گاهی پیش می‌آید که من به سراغ تولیدکننده می‌روم اما تمایلی به گرفتن تسهیلات ندارند.

عدم تمایل بانک‌ها به تأمین سرمایه ثابت

معاون اقتصادی استاندار قم معتقد است تولیدکنندگان تمایل بیشتری به اخذ تسهیلات از بانک خصوصی دارند چرا که برخلاف بانک‌ها دولتی، یکجا پول را به حسابشان واریز می‌کند.

سید صدرالدین موسوی همچنین با اشاره به آمار پرداخت تسهیلات در استان قم در راستای رونق تولید گفت: مشکل این است که بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات برای سرمایه ثابت ندارند و تنها چهار مورد در این زمینه محقق شده است.