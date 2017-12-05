به گزارش خبرنگار مهر، رضا محبوبی ظهر سه شنبه در کارگروه مشترک فرهنگی، اجتماعی، بانوان و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر، اظهار داشت: توسعه اتفاق نمی افتد مگر اینکه لوازم و امکانات را در دسترس داشته باشیم.

وی افزود: با وجود این منابع اگر نیروی انسانی مورد نیاز وجود نداشته باشد موجب توسعه نمی‌شود و در کنار سرمایه اقتصاد مادی منابع انسانی یک رکن اصلی توسعه است.

معاون سازمان اجتماعی وزارت کشور تصریح کرد: اگر در بین سرمایه اجتماعی اعتماد و مشارکت وجود نداشته باشد سرمایه انسانی به فعلیت در نمی آید و در این بخش است که اهمیت برنامه‌های اجتماعی مشخص می‌شود.

محبوبی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و توجه دولت یازدهم به مسائل اجتماعی، بیان کرد: گزارشی از وضعیت اجتماعی کشور تدوین شده و جلسات مختلفی برای برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی برگزار شده است.

معاون سازمان اجتماعی وزارت کشور بیان کرد: مناطق حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیر رسمی یکی از مکان‌هایی است که لازمه برگزاری برنامه‌های فرهنگی است.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح کیوسک فرهنگی در نقاط حاشیه نشین استان بوشهر، بیان کرد: این طرح به توسعه فرهنگی و اجتماعی استان کمک خوبی خواهد کرد.