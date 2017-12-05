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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۲

استاندار بوشهر:

امید و نشاط اجتماعی در استان بوشهر گسترش می‌یابد

امید و نشاط اجتماعی در استان بوشهر گسترش می‌یابد

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: امید و نشاط اجتماعی در استان بوشهر گسترش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر سه شنبه در آیین افتتاح مرحله دوم طرح امید و نشاط اجتماعی در بوشهر اظهار داشت: نیروی انسانی یکی از اصلی ترین ارکان هر جامعه برای توسعه است.

وی افزود: دولت یازدهم و دوازدهم توجه ویژه ای به ایجاد نشاط و امید در بین جوانان بعنوان اصلی ترین مهره توسعه کشور دارد و به همین دلیل طرح امید و نشاط اجتماعی در سراسر کشور برنامه ریزی و اجرا کرده است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه مرحله نخست این طرح با موفقیت در استان بوشهر برگزار شد، عنوان کرد: مرحله دوم این طرح شامل برنامه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و آئینی است که در سراسر استان برگزار می شود.

کد مطلب 4164165

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