امیر قطر برای شرکت در نشست شورای همکاری خلیج فارس وارد کویت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر برای مشارکت در نشست سران کشورای عضو شورای همکاری خلیج فارس وارد کویت شد.

تلویزیون کویت اعلام کرد که امیر قطر برای مشارکت در نشست شورای همکاری خلیج فارس که قرار است به مدت دو روز امروز و فردا در کویت برگزار شود، وارد این کشور شده است.

امیر قطر اولین مقام عالی رتبه است که برای مشارکت در این نشست به کویت سفر کرده است، بر اساس این خبر احتمالا سران عربستان، بحرین و عمان در این نشست حضور نخواهند داشت.

در حالی که روابط کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بعد از محاصره قطر به وسیله عربستان، امارت، مصر و بحرین تیره و تار شده است، روز گذشته اولین نشست مقدماتی وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در کویت برگزار شده بود.

شبکه خبری «المیادین» هم گزارش داده که احتمالا بیانیه پایانی نشست شورای همکاری خلیج فارس، که با تلاش های مستمر کویتی ها و به رغم مخالفت های عربستان و امارات برگزار شده است، امروز اعلام شود.

سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان تهدید کرده بود در نشستی که امیر قطر در آن حضور دارد، مشارکت نخواهد کرد.