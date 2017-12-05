تعیین تکلیف ۱۱ معدن فاقد ارزیابی زیست محیطی روی میز دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شاتا، محمد شریعتمداری گفت: سازمان محیط زیست در صورت رعایت استانداردها از سوی معدنکاران و مکتشفین تقریباً هیچ محدودیت مهمی برای فعالیت‌های معدنی ندارد.

وی با بیان اینکه رعایت استانداردها برای ما نیز به عنوان متولیان صنعتی ومعدنی کشور حائز اهمیت است، افزود: خوشبختانه در مورد یازده واحد معدنی بلاتکلیف که بدون بررسی و ارزیابی اثرات زیست محیطی در گذشته آغاز به کار کرده بودند مانند معدن کارخانه و سدباطله کنسانتره مس انجره، مجموعه کنسانتره گندله، مجتمع سنگ آهن سنگان واپال پارسیان و ده فعالیت صنعتی ومعدنی دیگر تصمیمات مثبتی اتخاذ و تقدیم هیات وزیران شد.