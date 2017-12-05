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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۷

وزیر صنعت خبر داد؛

تعیین تکلیف ۱۱ معدن فاقد ارزیابی زیست محیطی روی میز دولت

تعیین تکلیف ۱۱ معدن فاقد ارزیابی زیست محیطی روی میز دولت

وزیر صنعت با نوید بخش توصیف کردن نتایج هماهنگی‌های به عمل آمده با محیط زیست برای بخش معدن، گفت: تصمیمات مثبت اتخاذ شده در خصوص ۱۱ واحد معدنی فاقد ارزیابی زیست محیطی تقدیم هیأت وزیران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شاتا،  محمد شریعتمداری گفت: سازمان محیط زیست در صورت رعایت استانداردها از سوی معدنکاران و مکتشفین تقریباً هیچ محدودیت مهمی برای فعالیت‌های معدنی ندارد.

وی با بیان اینکه رعایت استانداردها برای ما نیز به عنوان متولیان صنعتی ومعدنی کشور حائز اهمیت است، افزود: خوشبختانه در مورد یازده واحد معدنی بلاتکلیف که بدون بررسی و ارزیابی اثرات زیست محیطی در گذشته آغاز به کار کرده بودند مانند معدن کارخانه و سدباطله کنسانتره مس انجره، مجموعه کنسانتره گندله، مجتمع سنگ آهن سنگان واپال پارسیان و ده فعالیت صنعتی ومعدنی دیگر تصمیمات مثبتی اتخاذ و تقدیم هیات وزیران شد.

کد مطلب 4164167

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