سیزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان آغار به کار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان گیلان و سیصدو چهل و پنجمین نمایشگاه کتاب استانی کشور صبح پنج شنبه ۱۶ آذر ماه در این استان افتتاح می شود.

همچنین براساس برنامه ریزی های انجام شده در آیین گشایش نمایشگاه کتاب گیلان از خادمان نشر استان نیز طی مراسمی تجلیل به عمل می آید.

مولفان برتر استان در حوزه تاریخ انقلاب اسلامی، ادبیات پایداری، فرهنگ و ادبیات عامه، شعر فارسی، ادبیات داستانی، ادبیات بومی، زبان شناسی و فرهنگ ها، پژوهش، تاریخ و تمدن و فرهنگ گیلان، ثبت عکس، کودک و نوجوان و کلیات ازجمله افرادی هستند که در این مراسم مورد تجلیل قرار می گیرند.

سیزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان با ٣٠ درصد تخفیف از ١٦ لغایت ٢١ آذرماه جاری به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در محل دائمی نمایشگاه های استان واقع در کیلومتر پنج جاده رشت به تهران برگزار می شود.