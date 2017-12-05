امنیت ایران اسلامی به برکت وحدت کلمه به وجود آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نعیم بامری ظهر امروز در همایش بزرگ هفته وحدت که با موضوع نشست مودت بین علما و سران طوایف در بخش «زرآباد» شهرستان کنارک برگزار شد، اظهار داشت: با وجود اینکه قومیت ها و مذاهب مختلفی در ایران اسلامی وجود دارند اما دشمنان اسلام هرگز نتوانسته اند کوچکترین تفرقه ای در جامعه ایجاد کنند.

امام جمعه شهرستان کنارک با اشاره به تامین امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان، افزود: امنیت امروز ایران اسلامی به برکت وحدت کلمه به وجود آمده است.

وی خاطرن شان کرد: خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در تمامی زمینه ها در بخش زرخیز «زرآباد» ستودنی است.

همچنین بخشدار زرآباد نیز در این مراسم ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد پر برکت حضرت محمد (ص) گفت: یکی از صدقات جاری انقلاب اسلامی که به برکت ذهن بیدار امام راحل (ره) تحقق پیدا کرد، این بود که ایام ولادت نبی مکرم اسلام ( ۱۲تا ۱۷ ربیع الاول) به عنوان هفته وحدت نامگذاری شد.

عبدالمجید احلال زهی با اشاره به اینکه رهنمودها و توصیه های رهبر معظم انقلاب موجب وحدت در ایران اسلامی شده است، ادامه داد: اگر به وضعیت کشورهای خاورمیانه نگاه کنیم، می بینیم که این کشورها در اوج ناامنی قرار دارند و مهمترین دلیل آن عدم وجود وحدت در این کشورها است.

وی افزود: پیامبر اکرم (ص) با ایجاد وحدت، همدلی و اخوت اسلامی توانست جامعه اسلامی را به حدی از کمال برساند که حتی غربی ها برای کسب علم و دانش به حوزه سرزمین های اسلامی سفر کنند.

همچنین امام جمعه اهل سنت روستای «سورو» بخش زرآباد نیز در این مراسم اظهار داشت: وجود پیامبر اکرم (ص) بزرگترین نعمت الهی برای مسلمانان است.

مولوی عارف هوتی، افزود: دشمن از طریق ابزار مختلف وحدت جامعه اسلامی را هدف قرار داده است و مسلمانان باید هوشیار باشند و با حفظ وحدت و یکپارچگی خود توطئه های دشمنان اسلام را نقش بر آب کنند.