هفته وحدت فرصت خوبی برای تحکیم همدلی امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر سه‌شنبه در جمع فعالان تبلیغی اظهار داشت: هفته وحدت یادگار معمار کبیر انقلاب اسلامی و برگرفته از افکار نورانی آن عالم دوراندیش و فرصت مغتنمی برای تحکیم همدلی امت اسلامی و مقابله با دشمنان اسلام است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: حضرت امام (ره) به خوبی دریافت که دشمنان اسلام در مسیر ایجاد تفرقه و اختلاف بین کشورها و مذاهب اسلامی تلاش می‌کنند.

وی اظهار داشت: معمار کبیر انقلاب اسلامی به خوبی این نکته را دریافته بودند که دشمنان می دانند که اگر صفوف مسلمین در خط واحد قرار گیرد هیچ قدرت مانع آن ها نخواهد شد و بر همین اساس این هفته را هفته وحدت بین مسلمین نامگذاری کردند.

حجت‌الاسلام سروستانی ادامه داد: هفته وحدت فرصت مغتنمی است تا هر کس از مسلمانان در هر مذهبی که باشد در مسیر واقعی اسلام قرار گیرد و مشت های گره کرده و صدای رسای خود را در جهت مقابله با ظلم و ستم به سمت دشمنان اسلام روانه کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: بر همین اساس است که مبتکر وحدت و همدلی بین جوامع اسلامی حضرت امام و خلف صالح ایشان، رهبر معظم انقلاب هستند.

وی ادامه داد: امید داریم همه کشورهای اسلامی، به ویژه آنهایی که دچار اشتباه هستند، این فرصت را غنیمت شمارند و خود را در مسیر امت اسلامی قرار دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تاکید کرد: امیدواریم کسانی که امام خود را قدرت های کف آلود دنیایی می دانند، از خواب غفلت بیدار شوند و در صف واحد امت اسلامی، و در مقابل دشمنان اسلام قرار گیرند و تحقق این مهم، جز با وحدت و یکپارچگی امت اسلامی میسر نخواهد شد.