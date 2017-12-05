به گزارش خبرنگار مهر، در بیست و هفتمین جلسه شورای شهر تهران بررسی طرح (الزام شهرداری تهران به شناسایی، اندازه‌گیری، گزارشگری بدهی‌ها، تعهدات و ذخایر) در صحن شورا بررسی شد.

پیشنهاد دهنده این طرح مجید فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه بوده و توسط ۱۳ نفر از اعضای شورای شهر امضا شده بود و براساس متن پیشنهادی آن شهرداری تهران مکلف می‌شد حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ تصویب نسبت به شناسایی، اندازه‌گیری و گزارشگری بدهی‌ها، تعهدات و ذخایر در سطح واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته اقدام و گزارش را به شورای شهر ارائه دهد.

در ابتدای بررسی این طرح بهاره آروین عضو کمیسیون برنامه و بودجه در اعلام نظر این کمیسیون گفت: کمیسیون به طور کلی با این طرح مخالف است و مجید فراهانی به عنوان طراح طرح و موافق در مورد دلایل بررسی طرح گفت: تعهدات و بدهی‌های مدیریت گذشته یکی از مسائل اصلی شورای پنجم است و ارقام و میزان آن در گزارش‌ها متفاوت است. بر همین اساس این طرح شهرداری را به شناسایی، اندازه‌گیری و گزارشگری بدهی‌ها، تعهدات و ذخایر براساس استانداردهای گزارشگری مالی ملزم می‌کند.

او ادامه داد: آمار ضد و نقیضی از بدهی‌ها هر روز منتشر می‌شود و هر هفته کشفیات جدیدی در این زمینه شناسایی می‌شود. مطمئن باشید که بدهی امروز که ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده به بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز خواهد رسید و ما هیچ تصویر مشخصی از شرایط نداریم.

در ادامه حسن رسولی عضو کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان مخالف اظهار کرد: عذرخواهی می‌کنیم که با وجود آنکه همه در کمیسیون هستیم اما اینقدر با هم مخالفیم.

او در تشریح دلایل خود برای مخالفت با این طرح گفت: الزام کردن‌های پی‌درپی شهرداری به صورت پی‌درپی باعث سردرگمی شده است.

او ادامه داد: من به عنوان خزانه‌دار شورای شهر تهران وظیفه دارم هر ماه یک بار گزارش مالی‌ای از شهرداری دریافت بکنیم که این گزارش تاکنون به دست ما نرسیده است.

در ادامه محسن هاشمی با اشاره به روند بررسی این طرح گفت: کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد داده بود که این طرح رد شود اما از آنجایی که طرح ۱۳ امضاکننده داشت و برخی از اعضا امضای خود را پس نگرفتند طرح قطعاً بررسی خواهد شد.

در ادامه کلیات طرح مذکور در صحن شورا به رای گذاشته شد و با ۱۱رای مخالف رد شد.