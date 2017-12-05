۵ میدان نفت و گاز غرب کشور با عراق مشترک است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ناصری پور روز سه شنبه در مراسم افتتاح دفتر منطقه عملیاتی غرب کشور در ایلام اظهار داشت: تکمیل پروژه های نفت و گاز مشترک در اولویت برنامه های وزارت نفت قرار دارد.

وی ادامه داد: ۱۲ میدان نفتی و یک میدان گازی در غرب کشور وجود دارد که از این تعداد ۵ میدان شامل میادین دهلران، سومار، آذر، آبان، پایدار غرب با کشور عراق به‌ صورت مشترک هستند.

ناصری پور بر لزوم سرمایه گذاری بیشتر برای توسعه میادین مشترک تاکید کرد و گفت: عراق سرمایه گذاری گسترده ای را در این حوزه انجام داده و شرکت های متعدد خارجی در این حوزه ها فعال هستند و باید سهم خود را در این حوزه ها استخراج کنیم.

مدیرعامل شرکت بهره‌ برداری نفت و گاز غرب با اشاره به طرح ان. جی. ال ۳۱۰۰ دهلران، گفت: اگر این طرح به مرحله اجرایی برسد و تکمیل شود نقش مهمی در از بین بردن بیکاری دارید.

استان ایلام دارای حدود ۱۱ درصد منابع گاز و ۳ درصد منابع نفتی کشور است.