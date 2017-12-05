افتتاح طرح های تولیدی نیمه تمام ایلام ۵ هزار شغل ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی روز سه شنبه در نشست بررسی واحدهای تولیدی مشکل دار اظهار داشت: اگر می خواهیم در راستای اهداف بلند اقتصاد مقاومتی که همانا کاهش وابستگی و تقویت بنیه اقتصادی کشور است، گام برداریم، باید ضمن توجه به داشته های داخلی زمینه فراهم کردن شرایط حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی را در اجرای پروژه ها فراهم آوریم.

وی ادامه داد: بخش خصوصی به دنبال این است که در سریع ترین زمان و بدون برخورد کردن با مانع خاصی بتواند پروژه خود را اجرا و به سودآوری برساند و باید تلاش کنیم با حدف قوانین غیر زائد و تسهیل امور مددکار آنان باشیم نه اینکه سدی در مقابل فعالیت ها آنان در حوزه دولتی شکل بگیرد.

استاندار ایلام تاکید کرد: متاسفانه برخی دستگاه ها در استان بجای اینکه در لابلای قوانین و مقررات به دنبال بند و تبصره هایی برای حل گرفتاری های صاحبان واحدهای تولید باشند، خود به مانعی برای ادامه فعالیت آنان بدل شده اند.

سلیمانی دشتکی گفت: مدیرانی که این رویکرد را در برنامه های خود داشته باشند صلاحیت و شایستگی حضور در این مسئولیت را ندارند.

وی اضافه کرد: امسال اعتبارات بسیار خوبی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر در کشور تخصیص یافته که مدیران باید با حضور در وزارتخانه های متبوعه خود و ارائه طرح های قابل دفاع تلاش کنند سهم استان که ۲،۵۹ درصد از این مقدار است، را جذب کنند.

استاندار ایلام از دستگاه های مسئول خواست مشکلات و موانع پروژه های نیمه تمام استان را که برآورد می شود در صورت تکمیل برای ۵ هزار نفر شغل ایجاد می کنند در کارگروه ها بطور دقیق و در سریع ترین زمان ممکن بررسی و گزارش آن را به استانداری ارسال کنند.