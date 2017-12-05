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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۴

استاندار ایلام:

افتتاح طرح های تولیدی نیمه تمام ایلام ۵ هزار شغل ایجاد می کند

افتتاح طرح های تولیدی نیمه تمام ایلام ۵ هزار شغل ایجاد می کند

ایلام-استاندار ایلام گفت: پنج هزار فرصت شغلی در صورت بهره برداری از طرح های تولیدی نیمه تمام در این استان ایجاد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی روز سه شنبه در نشست بررسی واحدهای تولیدی مشکل دار اظهار داشت: اگر می خواهیم در راستای اهداف بلند اقتصاد مقاومتی که همانا کاهش وابستگی و تقویت بنیه اقتصادی کشور است، گام برداریم، باید ضمن توجه به داشته های داخلی زمینه فراهم کردن شرایط حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی را در اجرای پروژه ها فراهم آوریم.

وی ادامه داد: بخش خصوصی به دنبال این است که در سریع ترین زمان و بدون برخورد کردن با مانع خاصی بتواند پروژه خود را اجرا و به سودآوری برساند و باید تلاش کنیم با حدف قوانین غیر زائد و تسهیل امور مددکار آنان باشیم نه اینکه سدی در مقابل فعالیت ها آنان در حوزه دولتی شکل بگیرد.

استاندار ایلام تاکید کرد: متاسفانه برخی دستگاه ها در استان بجای اینکه در لابلای قوانین و مقررات به دنبال بند و تبصره هایی برای حل گرفتاری های صاحبان واحدهای تولید باشند، خود به مانعی برای ادامه فعالیت آنان بدل شده اند.

سلیمانی دشتکی گفت: مدیرانی که این رویکرد را در برنامه های خود داشته باشند صلاحیت و شایستگی حضور در این مسئولیت را ندارند.

وی اضافه کرد: امسال اعتبارات بسیار خوبی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر در کشور تخصیص یافته که مدیران باید با حضور در وزارتخانه های متبوعه خود و ارائه طرح های قابل دفاع تلاش کنند سهم استان که ۲،۵۹ درصد از این مقدار است، را جذب کنند.

استاندار ایلام از دستگاه های مسئول خواست مشکلات و موانع پروژه های نیمه تمام استان را که برآورد می شود در صورت تکمیل برای ۵ هزار نفر شغل ایجاد می کنند در کارگروه ها بطور دقیق و در سریع ترین زمان ممکن بررسی و گزارش آن را به استانداری ارسال کنند.

کد مطلب 4164190

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