به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهر سه شنبه در مراسم گرامی‌داشت روز جهانی معلولان که در آموزشگاه شبانه‌روزی استثنایی تلاش ناحیه دو زنجان برگزار شد، با یادآوری اینکه هدف از غربالگری ۱۸ هزار دانش‌آموز ورودی پایه اول ابتدایی در سال‌جاری، شناسایی دانش‌آموزان استثنایی بود، افزود: بعد از انجام غربالگری، دانش‌آموزان شناسایی شده، جذب آموزشگاه‌های استثنایی در استان شدند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از اولویت‌های آموزش و پرورش در رابطه با دانش‌آموزان استثنایی، رشد کمی و کیفی خدماتی است که مورد نظر این اداره‌کل است، تصریح کرد: ما به دنبال پوشش کامل دانش‌آموزان با هر شرایط فرهنگی هستیم و معتقدیم در حوزه توانمندسازی باید نسبت به ارتقای کمی و کیفی خدمات اقدام شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه بی‌تردید شرایط جسمانی دانش‌آموزان استثنایی، سختی‌های تعلیم و تربیت در این حوزه را دوچندان می‌کند، ادامه داد: بالطبع تعلیم و تربیت در حوزه دانش‌آموزان استثنایی با قشری سر و کار دارد که به لحاظ شرایط جسمی، روحی و فکری با سایر دانش‌آموزان متفاوت است، لذا معتقدیم باید با توجه به توانمندی‌هایی که این دانش‌آموزان دارند، آموزش‌های خاص به آن‌ها داده شود.

تمجیدی در ادامه با اشاره به اینکه برای ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش‌ها در حوزه دانش‌آموزان استثنایی، نیازمند معلمانی هستیم که بتوانند خود را با این شرایط وفق دهند، افزود: بر همین اساس اقداماتی در راستای برگزاری دوره‌های تخصصی توانمندسازی معلمان به صورت سالیانه انجام می‌شود تا معلمان بتوانند با انگیزه مضاعف در این عرصه به فعالیت بپردازند.