به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا واعظی ظهر سه شنبه در همایش روز جهانی خاک در سالن سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: امیدوارم پیامدهای این جلسه در سال آتی منجر به نتایج مثبتی در بهبود وضعیت خاک شود.

وی اظهار کرد: تخریب خاک به معنی کاهش باروری آن است و عوامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی از جمله عوامل تخریب خاک هستند.

استاد دانشگاه زنجان بابیا اینکه برای جلوگیری از فرسایش خاک باید تمام ارگان‌ها وارد کار شوند، گفت: باید کودهای آلی را به خاک اضافه کرد تا وضعیت خاک حفظ شود و استان زنجان جزو سه کانون مهم فرسایش خاک در کشور است.

وی ادامه داد: عامل اصلی بیابان‌زایی، فرسایش خاک است و فرسایش خاک در اراضی کشاورزی منجر به کاهش ۱۷ درصدی تولید محصولات کشاورزی در جهان شده است.

واعظی افزود: زنجان جزو استان‌های پیشرفته درزمینهٔ فرسایش و تخریب خاک است که باید دست اندکاران با جدید وارد کار شوند و مهم‌ترین وظیفه خاک از دیدگاه ما تولید محصولات است.

وی با بیان اینکه خاک از طریق هوا دیدگی مواد معدنی به وجود آمده که روند تشکیل خاک در کشور و به ویژه در استان زنجان روند کندی دارد، ابراز کرد: به دلیل کاهش بارندگی‌ها در استان زنجان که یک سوم متوسط کشوری است در استان زنجان روند تشکیل خاک با کندی حرکت می‌کند.

این استاد دانشگاه افزود: مصرف کود و سموم ما از حد تعادل خارج شده است که ۱۰ درصد از جمعیت جانوری و ۲ درصد از گونه‌های گیاهی کشور در وضعیت بحرانی به سر می‌برند.

واعظی بابیان اینکه طی ۵۵ سال گذشته، ۳۸ هزار تن انواع سموم و به ازای هر نفر، ۵۷ کیلوگرم کود مصرف‌شده است، عنوان کرد: جلوگیری از تغییر کاربری زمین، خاک‌ورزی حفاظتی، اصلاح جهت خاک‌ورزی و حفظ بقایای گیاهی، بانکت و تراس پلکانی و غیره از راهکارهای حفاظت خاک است.